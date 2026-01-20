الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية: إسرائيل تستغل انشغال العالم لتنفذ مخطط تهجير سكان الضفة

أحمد فؤاد انور، فيتو
أحمد فؤاد انور، فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربي الإسرائيلي إن قيام  جيش الاحتلال بدفع مئات الجنود ووحدات خاصة إلى منطقة الخليل في إطار عملية عسكرية،هى جريمة جديدة تضاف إلى جرائم إسرائيل.

وأشار إلى أن ما يقوم به بتسلئيل سموتريتش بجبل الخليل من تدشين مستوطنة على أراضي الفلسطينيين ليخلق سكان يهود في الخليل تمهيدًا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاعتداء على ممتلكاتهم وأرواحهم سعيا لتهجيرهم من الضفة الغربية أو على الأقل أبعادهم عن الأراضي الزراعية والقرى. 

 

سياسة إسرائيلية ممنهجة تكشف عن تحركات المستوطنين اليهود المتطرفين

وأضاف لفيتو أن هذه سياسة إسرائيلية ممنهجة تكشف عن تحركات المستوطنين اليهود المتطرفين والتي لا تأتي بشكل انفرادي في ظل انشغال العالم والمجتمع الدولي بقطاع غزة والحرب الأوكرانية وجزيرة جرينلاند لتكرر ما فعلته بغزة  في الضفة الغربية من هدم منازل واعتقالات وقتل ممنهج في الوقت الذي يقف فيه الجانب الأمريكي موقف الذي لا يرى هذه الجرائم في نفس الوقت لا يحرك المجتمع الدولي ساكنًا من أجل التصدي للجرائم والمخططات الإسرائيلية خاصة أن ما تفعله إسرائيل يقضي على فكرة حل الدولتين. 

 

وأوضح أن ما تفعله إسرائيل فى الضفة الغربية هو نفس الأمر الذي فعلته بقطاع غزة والفرق الوحيد أن ما يحدث في الضفة الغربية بعيد عن الضوء الإعلامي والرأي العام العالمي.

 

تقطيع أوصال الضفة الغربية

وتابع الخبير: "المستجد حاليًّا يتمثل في أن المجموعة الأكثر تطرفًا هي التي تقود المشهد داخل إسرائيل، وتسعى إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تقطيع أوصالها ومنع الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها حرية التنقل للعمل، والحق في الحياة، والحق في الزراعة".

وأكد أن هذه السياسات تهدف إلى اغتيال حل الدولتين ودفع الفلسطينيين إلى هجرة أراضيهم قسرًا، في إطار مخطط ممنهج لتغيير الواقع الديموغرافي على الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي الصمت الامريكى

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية

كاتب إسرائيلي: نتنياهو وراء المذابح التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية

خبير قانون دولي يكشف خطة إسرائيل لابتلاع الضفة الغربية بعد إخضاع غزة

خبير: الاحتلال يسعى للسيطرة على الضفة الغربية وضم ما تبقى من الأراضي غير المستوطنة
ads

الأكثر قراءة

انهيار في درجات الحرارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

ارتفاع "كريستال وسلايت" وانخفاض عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

مواجهات نارية بأبطال أوروبا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مقيدين وأحدهم كان معلقا على الجدار، شاهدة عيان تروي تفاصيل لحظة العثور على أطفال المنوفية (فيديو)

للمراهقات، نصائح لبناء روتين شخصي في إجازة نصف العام

بسبب عاصفة ثلجية، اصطدام أكثر من 100 سيارة وشاحنة في ميشيجان (فيديو)

أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية: إسرائيل تستغل انشغال العالم لتنفذ مخطط تهجير سكان الضفة

مش هتشوفوا بطولات تاني، نجم الزمالك يحذر إدارة الأبيض من هذا التصرف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية