الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، طبيبة كفر الدوار وسام شعيب أمام المحكمة التأديبية

طبية كفر الدوار،
طبية كفر الدوار، فيتو

تستأنف المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـطبيبة كفر الدوار، لفحص إجراءات الطعن بالتزوير.

في الجلسة السابقة، دفع  محامي الطبيبة المتهمة، بعدة دفوع قانونية تتعلق بإجراءات التحقيق، وتوقع أن تقرر المحكمة تعليق الدعوى لحين حسم القضية الجنائية المرتبطة.

كما طالب بتكليف النيابة الإدارية بتقديم صورة رسمية من الدعوى الجنائية بحق الطبيبة "وسام شعيب".

اتهامات للطبيبة بارتكاب مخالفات مهنية


تأتي هذه المحاكمة على خلفية نشر الطبيبة "وسام شعيب" فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض فيها وقائع مثيرة للجدل تخص الحالات الطبية التي تعاملت معها.

الاتهامات الموجهة إليها تشمل ارتكاب مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة وآداب مهنة الطب، بالإضافة إلى نشر محتوى يسيء لحقوق المرضى ويخالف الأصول الطبية المتعارف عليها.

الإحالة إلى المحكمة التأديبية


كانت هيئة النيابة الإدارية قد قررت إحالة الطبيبة "وسام شعيب" إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعدما تم رصد مقطع فيديو لها على منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيه سيدة تدعي أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، وتروي عددًا من الوقائع التي تخص حالات سيدات تعرضن لمشاكل صحية، مما أدى إلى اتهامها بارتكاب انتهاكات مهنية.

تفاصيل القضية الجنائية ضد الطبيبة


في وقت سابق، قررت محكمة كفر الدوار إخلاء سبيل الطبيبة بكفالة 10 آلاف جنيه على خلفية الفيديوهات التي بثتها على "فيسبوك"، والتي تحدثت فيها عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.

ووجهت النيابة العامة للطبيبة 3 تهم رئيسية: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالنظام العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة التأديبية مجلس الدولة بالبحيرة محاكمة الدكتورة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لـ 2 فبراير

تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار المتهمة بإفشاء أسرار المرضى لـ 19 يناير

استئناف محاكمة طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام

تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار بتهمة إفشاء أسرار المرضى لـ 5 يناير

ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 2 فبراير 2025

أخبار مصر: غلق باب التقديم لوظائف السكك الحديدية، ارتفاع أسعار الملوخية، إبراهيم فايق وطبيبة كفر الدوار أمام المحكمة

تامر عبد المنعم يعلق على فيديو محمد رمضان المثير للجدل

الملوخية ترتفع لـ 18 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

إيران تكشف عن أحدث صاروخ باليستي يحمل اسم "اعتماد" (فيديو)

الفراولة تبدأ من 20 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ردا على ترامب، كندا تفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار

صحيفة إنجليزية تكشف سر سعادة مسئولي السيتي بـ عمر مرموش

منوعات

المزيد

خسائرها 27 مليار دولار سنويا في أمريكا، علماء يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الفئران

نام أثناء خطاب، وزير الخارجية الإسباني يقيل سفير بلاده في بلجيكا

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية