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رياضة

صحيفة إنجليزية تكشف سر سعادة مسئولي السيتي بـ عمر مرموش

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن قرار هاما من جانب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد بشأن مكان معيشته في مدينة مانشستر.

 

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن مرموش قرر أن يعثر على شقة بجوار ملعب التدريبات بدلا من اختيار شقة في مكان آخر بإمكانيات أكبر وأفضل.

وشددت الصحيفة على أن هناك سعادة كبيرة من جانب مسئولي نادي مانشستر سيتي بقرار عمر مرموش خاصة وأنه حريص على الظهور بشكل جيد مع الفريق وليس النظر للمظهر الخاص بالمعيشة في بداية مسيرته مع مانشستر سيتي.

وكان مرموش قد خاض أول مباراة رفقة مانشستر سيتي في مباراة تشيلسي الماضية ونجح في الظهور بشكل جيد قبل أن يغادر الملعب خلال أحداث الشوط الثاني وشارك دي بروين بدلا منه فيما غاب عن مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا خاصة وأن اللوائح لا تسمح بالمشاركة مع فريقين مختلفين في نفس الدور.

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