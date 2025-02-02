رغم الرفض الشعبي، وزير الخارجية الأمريكي يصل بنما لمناقشة مطالب ترامب

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى بنما، حيث يعتزم مناقشة مطالب الرئيس دونالد ترامب بشأن قناة بنما، حسبما أكدت وكالة "فرانس برس".



وفي أول زيارة خارجية له، يزور وزير الخارجية الأمريكي القناة التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ، على أن يستقبله الرئيس خوسيه راؤول مولينو، الأحد، وفق مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

وبدأ روبيو، وهو أول وزير خارجية أمريكي من أصول إسبانية ويتحدث الإسبانية بطلاقة، جولته في أمريكا الوسطى، وسيزور بعد ذلك السلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان.

وكان ترامب قد وعد، السبت، بـ"استعادة السيطرة على قناة بنما"، لمواجهة نفوذ الصين.

وشهدت بنما احتجاجات عارمة مؤخرا، رفضا لزيارة روبيو التي تعكس ما اعتبره سكان البلاد "أطماع ترامب" في قناة بنما.

ولا تعكس الوجهة غير المعتادة اهتمام روبيو الشخصي بالمنطقة، بل أيضا نية إدارة ترامب في تركيز الكثير من سياستها الخارجية على مناطق قريبة من البلاد.

وكتب روبيو في صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة: "ليس من قبيل المصادفة أن تبقيني رحلتي الأولى إلى الخارج كوزير خارجية في نصف الكرة الأرضية الغربي".

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