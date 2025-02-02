الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

اتحاد الكرة: عضو الإسماعيلي مهدد بالشطب ولن نتهاون في معاقبة الخارجين عن النص

أحداث مباراة الإسماعيلي
أحداث مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، فيتو

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي مهدد بالشطب بسبب نزوله أرض ملعب مباراة طلائع الجيش والاعتداء على الحكم نادر قمر الدولة.

ثبوت تورط عضو الإسماعيلي 

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية: "تقرير الحكم ومراقب المباراة وكذلك اللقطات التلفزيونية أثبتوا تورط عضو مجلس الإسماعيلي وهو مهدد بالشطب وأقل عقوبة ستوقع عليه هو الحرمان من دخول الملاعب لعدد معين من المباريات".

غضب داخل مجلس الجبلاية

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك حالة من الغضب داخل مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة ولن يتهاون الاتحاد في محاسبة الخارجين عن النص والحفاظ على هيبة الحكام وحمايتهم.

وفيما يخص نصر أبو الحسن قال مسئولو اتحاد الكرة: "سيتم معاقبته وفقا للوائح ولا يوجد أي مسئول فوق الحساب".

عضو الاسماعيلي يحاول الاعتداء على الحكم، فيتو
عضو الإسماعيلي يحاول الاعتداء على الحكم، فيتو

عقوبات التعدي على الحكم أو مساعديه

وتنص المادة 23 من لائحة لجنة الانضباط على "الاعتداء أو محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه أو مراقب الحكام أو المراقب الإداري أو أي من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمنسق الإعلامي لفريقه أو الخصم، فإنه يعاقب بواحدة أو أكثر من الإيقاف أو الشطب أو الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه".

أحداث مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

وشهدت مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، دخول أحد أعضاء مجلس إدارة الدراويش أرض الملعب خلال مباراة الفريقين في محاولة للاعتداء على حكم المباراة نادر قمر الدولة، قبل أن يتدخل الأمن لإخراجه من الملعب لاستكمال اللقاء.

جاء ذلك بسبب احتسابه قمر الدولة ركلة جزاء في الدقيقة 87 لصالح طلائع الجيش. 

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اتحاد الكرة أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي نادر قمر الدولة طلائع الجيش الاسماعيلي

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