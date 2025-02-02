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رياضة

أشرف بن شرقي: اسم الأهلي يكفي للتعبير عن قيمته وانضممت للأحمر دون تفكير (فيديو)

أشرف بن شرقي لاعب
أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، فيتو

عبر أشرف بن شرقي عن سعادته بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتطلعه للمشاركة مع الفريق في مبارياته القادمة ورؤية جمهور ‏الأهلي، مؤكدًا أنه يعشق التحديات. 

وكشف بن شرقي في حوار الموقع الرسمي ومنصات النادي الأهلي قائلا: «أود أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بالانضمام إلى الأهلي، فهذا القرار اتخذته بعد تفكير ‏جاد، وأنا سعيد جدًّا بوجودي في نادي القرن الذي يمتلك تاريخًا عريقًا وإنجازات عظيمة على كافة المستويات ‏الإفريقية والعربية والعالمية».‏

وأضاف: فضلت الانتقال إلى الأهلي لأنني أبحث عن التتويج بالبطولات والمشاركة في المنافسات ‏الكبرى، وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، وإحقاقًا للحق أي لاعب يتمنى أن يكون جزءًا من هذا ‏الكيان العظيم.

وواصل: “ النادي الأهلي نادٍ كبير، واسمه وحده يكفي ليعبر عن قيمته، ولا يحتاج إلى من يتحدث عنه، فهو دائمًا حاضر في البطولات الكبيرة وينافس على ‏جميع الألقاب”.

 

 

وأوضح: انضممت إلى الفريق لرغبتي في تحقيق الألقاب، فأنا لاعب أعشق التحديات الكبيرة، وأعلم أن ‏الأهلي يشارك في أي بطولة من أجل الوقوف على منصات التتويج.. وهذا هو طموحي، وأسعى لأن أكون جزءًا من ‏هذا النجاح، وأساهم في تحقيق المزيد من البطولات للنادي.

وواصل: عندما دخلت الأهلي لأول مرة وشاهدت الكم الهائل من الكؤوس والألقاب التي حققها النادي عبر تاريخه، شعرت ‏بإحساس عظيم، وأدركت حجم الإنجازات التي تحققت عبر سنوات طويلة من العمل والاجتهاد والتحديات، ‏فالنادي الأهلي معتاد دائمًا على التتويج بالبطولات، ويهدف في كل موسم إلى تحقيق الألقاب، وأي لاعب يمتلك الطموح والشغف يرغب حتمًا في الانضمام إليه، حتى يكون جزءًا من هذا التاريخ الكبير.


وكان النادي الأهلي قد تعاقد رسميا مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد توقيع اللاعب على العقود، وإنهاء النادي كافة الإجراءات الإدارية والمالية. 

أرقام أشرف بن شرقي 

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب  316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

 وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين. 

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كأس العالم للأندية الأهلي النادي الأهلي اشرف بن شرقي

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