المحكمة الاقتصادية تستمع اليوم لمرافعة دفاع إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي

تبدأ محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، في قضية التسريب الصوتي لمباراة البنك الأهلي والزمالك.

وكانت هيئة المحكمة الاقتصادية قد استمعت إلى مرافعة دفاع الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط بشأن واقعة التسريب الصوتي، وتقدّم المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع المتهمين، بطلب تأجيل الجلسة لإتاحة الوقت للإطلاع على أوراق الدعوى.

محامي الكابتن محمد عادل



من جانبه، ادّعى أحمد العدوي، محامي الحكم محمد عادل، بالحق المدني بمبلغ مليون جنيه كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بموكله نتيجة الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت إبراهيم فايق للمحاكمة بعد نشر تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يتضمن تفاصيل كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

التسريب الصوتي لحكم الـVAR



كما استمعت النيابة العامة بمنطقة التجمع الخامس إلى أقوال الإعلامي إبراهيم فايق في البلاغ المقدم من الحكم محمد عادل، والمتعلق بالتسريب الصوتي لحكم الـVAR في المباراة المذكورة.

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