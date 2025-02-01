أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة بين 4 طالبات داخل مدرسة بالقطامية.. لغز وفاة موظف بدار الأوبرا.. وتطورات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
ضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة.
قرار قضائى بمحاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، لجلسة 15 فبراير، لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل المتهم.
حكم قضائي بإعدام المتهمين بقتل طفل الهمامية وقطع كفيه لفتح مقبرة أثرية
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بالإعدام لـ3 متهمين شنقا والسجن 15 عاما لآخر لقيامهم باستدراج طفل وذبحه وبتر كفيه لبيعهما للمنقبين عن المقابر الأثرية، فى القضية المعروفة إعلاميا “طفل الهمامية”.
القبض على تشكيل عصابي لسرقة أغطية الصرف الصحي في بني سويف
نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن بنى سويف، في ضبط تشكيل عصابي مكون من (عامل خردة، عاطل) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات أغطية الصرف الصحي بأسلوب "الخلع".
السيطرة على حريق محدود فى مستشفى بـ 15 مايو
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى بـ15 مايو، دون وقوع خسائر بشرية.
القبض على عامل متهم بإنهاء حياة ربة منزل في حلوان
ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على عامل قتل ربة منزل بعد التعدى عليها بمنطقة حلوان، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
التحقيق في اتهام شخص بإلقاء زوجته من الشباك بالسلام
تباشر نيابة السلام، التحقيق في اتهام شخص بالشروع في قتل زوجته، بإلقائها من الشباك بالسلام.
تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة
أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة، وأيضًا محاكمة الأخير بتهمة إتلاف سيارة المخرج، لجلسة 15 فبراير.
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية المراهنات الكبرى
قررت المحكمة الاقتصادية بأسيوط تأجيل أولى جلسات 28 متهما بممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، والمعروفة إعلاميا بقضية المراهنات الكبرى إلى جلسة 16 فبراير الجاري للمرافعة.
تفاصيل معاينة جثة موظف الأوبرا المتوفى غرقًا في النيل بإمبابة
كشف التقرير الطبي المبدئي لوفاة موظف دار الأوبرا الذي أنهى حياته قفزا في مياه النيل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، ما جاء بمعاينة الجثمان.
محاضر متبادلة وإصابات، مشاجرة بين 4 طالبات داخل مدرسة بالقطامية بعد أداء الامتحانات
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين 4 طالبات داخل مدرسة بالقطامية وإصابة اثنين من بينهن.
مصرع زوج "الميك أب أرتيست" صاحبة واقعة عروس المحلة
لقي شخص مصرعه اليوم إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق السادس بعدما اختل توازنه، وتوفي في الحال في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
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