أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة بين 4 طالبات داخل مدرسة بالقطامية.. لغز وفاة موظف بدار الأوبرا.. وتطورات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة.

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، لجلسة 15 فبراير، لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل المتهم.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بالإعدام لـ3 متهمين شنقا والسجن 15 عاما لآخر لقيامهم باستدراج طفل وذبحه وبتر كفيه لبيعهما للمنقبين عن المقابر الأثرية، فى القضية المعروفة إعلاميا “طفل الهمامية”.

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن بنى سويف، في ضبط تشكيل عصابي مكون من (عامل خردة، عاطل) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات أغطية الصرف الصحي بأسلوب "الخلع".

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى بـ15 مايو، دون وقوع خسائر بشرية.

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على عامل قتل ربة منزل بعد التعدى عليها بمنطقة حلوان، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تباشر نيابة السلام، التحقيق في اتهام شخص بالشروع في قتل زوجته، بإلقائها من الشباك بالسلام.

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة، وأيضًا محاكمة الأخير بتهمة إتلاف سيارة المخرج، لجلسة 15 فبراير.

قررت المحكمة الاقتصادية بأسيوط تأجيل أولى جلسات 28 متهما بممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، والمعروفة إعلاميا بقضية المراهنات الكبرى إلى جلسة 16 فبراير الجاري للمرافعة.

كشف التقرير الطبي المبدئي لوفاة موظف دار الأوبرا الذي أنهى حياته قفزا في مياه النيل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، ما جاء بمعاينة الجثمان.

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين 4 طالبات داخل مدرسة بالقطامية وإصابة اثنين من بينهن.

لقي شخص مصرعه اليوم إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق السادس بعدما اختل توازنه، وتوفي في الحال في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

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