السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

حكم قضائي بإعدام المتهمين بقتل طفل الهمامية وقطع كفيه لفتح مقبرة أثرية

هيئة المحكمة، فيتو
هيئة المحكمة، فيتو

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بالإعدام لـ3 متهمين شنقا والسجن 15 عاما لآخر لقيامهم باستدراج طفل وذبحه وبتر كفيه لبيعهما للمنقبين عن المقابر الأثرية، فى القضية المعروفة إعلاميا “طفل الهمامية”.

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كشفت النيابة العامة، تفاصيل قضية قتل طفل أسيوط وقطع كفيه وذبحه من الرقبة، وتبين ارتكاب الجريمة بدافع قطع يديه واستخدامهما فى فتح مقبرة أثرية.

قالت النيابة؛ إنه في إطار التحقيقات التي تُجريها في القضيَّة رقم ٣٣١٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز البداري بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 8 أعوام ملقى بأحد الأراضي الزراعية، وأسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن وجود جثمان المجني عليه بأرضٍ زراعية مترامية الأطراف، في حالة تعفن.

وطلبت النيابة تحريات الشرطة وتوصلت إلى مرتكبي الواقعة -ثلاثة أشقاء- وبضبطهم واستجوابهم؛ أقر الأول والثاني بارتكابهما إياها باتفاق مع أحد المنقبين عن الآثار، بغرض الحصول على كفيْ يديْ القتيل واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية.

ونفاذًا لذلك استدرجوا الطفل إلى حظيرة ماشية، وظل أحدهم بالخارج يراقب الطريق، في حين أمسك به الأول، وذبحه الثاني بسكينه وبتر به كفيْه، ولفوا جثمانه بجوال من البلاستيك وألقوه في ذلك الموضع الذي عثر عليه به، بينما دفنوا الكفيْن لحين بيعهما.

وعثرت النيابة العامة على السلاح المستخدم في الواقعة، وكفيْ يديْ القتيل، كما أجرت معاينة تصويرية بمحل الواقعة، وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به من آثار مادية، وطلبت تحريات الشرطة التكميلية في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق.

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