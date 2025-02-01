السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

ضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة

غسل 50 مليون جنيه
غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة.

 

غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" –مقيم بمحافظة الجيزة)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والسيارات).

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وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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