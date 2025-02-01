القبض على تشكيل عصابي لسرقة أغطية الصرف الصحي في بني سويف

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن بنى سويف، في ضبط تشكيل عصابي مكون من (عامل خردة، عاطل) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات أغطية الصرف الصحي بأسلوب "الخلع".

سرقة أغطية الصرف الصحي في بني سويف

وعثر وبحوزتهما (غطاء صرف صحى، عتلة حديدية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما بالبيع لعميلهما سيىء النية (عامل خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) أمكن ضبطه وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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