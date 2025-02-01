رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة

قام ضباط وطلبة كلية الشرطة بتنظيم زيارات لعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية وغلبت على هذه الزيارات أجواء ومشاعر الفرحة والبهجة التى تخللها توزيع هدايا على المرضى بهذه المستشفيات ساهمت فى رفع روحهم المعنوية؛ وذلك احتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، وإيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين.. لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.



وشهدت الاحتفالات تنظيم زيارات لدور رعاية المسنين، وامتدت الاحتفالات إلى تنظيم زيارات لعدد من الجامعات والمدارس في إطار الحرص على التعريف بالدور الوطنى لرجال الشرطة وغرس القيم الوطنية لدى شباب المستقبل ومشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة فى وجدان كل مصرى.

رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين الإحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بمختلف المحافظات



وتضمنت الزيارات للأندية الرياضية التعريف بدور رجال الشرطة خاصة الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات، كما استقبلت المواقع الشرطية زيارات من طلبة الجامعات وطلبة المدارس لتقديم التهنئة بعيد الشرطة وكانت فرصة لهم للتعرف على الدور الوطنى لرجال الشرطة فى حفظ ممتلكات وأرواح المواطنين.





كما حرصت وزارة الداخلية على تنظيم إحتفالات بأندية الشرطة لذوي الهمم التي تقدم الوزارة لهم دعمًا متواصلًا على مدار العام وتحرص على الإحتفاء معهم بكافة المناسبات.. وشهدت الإحتفالات أجواء من البهجة والسعادة، وحرص الجميع على تبادل التهنئة بهذه المناسبة التي تعكس تقديرًا كبيرًا لرجال الشرطة.



وشملت الاحتفالات اصطحاب الأطفال الأيتام إلى المتحف المصرى الكبير.. وتم اصطحاب هؤلاء الأطفال للعاصمة الإدارية الجديدة لمشاهدة معالمها المختلفة.



وقد لاقت تلك المبادرات والفعاليات المختلفة التى نظمتها الوزارة قبولًا وإستحسانًا من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات.

وأعربوا عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

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