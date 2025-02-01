محاضر متبادلة وإصابات، مشاجرة بين 4 طالبات داخل مدرسة بالقطامية بعد أداء الامتحانات

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين 4 طالبات داخل مدرسة بالقطامية وإصابة اثنين من بينهن.

مشاجرة بين 4 طالبات داخل مدرسة بالقطامية

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق - بصحبته نجلته طالبة "مصابة بجروح سطحية وكدمات بالوجه") وقرر بتضرره من زميلات نجلته بذات المدرسة (3 طالبات) لقيامهن بالتعدى على نجلته بالسب والضرب على إثر نشوب مشادة كلامية بينهن بسبب المزاح أثناء أداء الإمتحانات داخل إحدى المدارس بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة خارج المدرسة نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وفى وقتٍ لاحق حضرت للقسم إحدى المشكو فى حقهن "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" صحبة والدتها، واتهمت نجلة المُبلغ المذكورة بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث ما بها من إصابات وباستدعاء باقى المشكو فى حقهن حضرتا بصحبة أهلهما، واتهمتا نجلة المُبلغ المذكورة بالتعدى عليهما بالضرب "دون إصابات".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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