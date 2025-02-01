السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع زوج "الميك أب أرتيست" صاحبة واقعة عروس المحلة

مصرع شخص اثر سقوط
مصرع شخص اثر سقوط من شرفة منزلة بالطابق السادس بالغربية

لقي شخص مصرعه اليوم إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق السادس بعدما اختل توازنه، وتوفي في الحال في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

أوقاف الغربية تفتتح مسجدين جديدين

مصرع مسن أسفل عجلات القطار بالغربية

أحداث الواقعة 


ورد إخطار لمدير أمن الغربية من نقطة شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في العقد الرابع، يدعى "محمد طارق"، زوج  الميك آب ارتيست صاحبة واقعة عروس المحلة الشهيرة، إثر سقوطه من شرفة منزله.

مصرع شخص اثر سقوط من شرفة الطابق السادس بالغربية
مصرع شخص إثر سقوطه من شرفة الطابق السادس بالغربية

سيارات الحماية المدنية

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف بـ الغربية  لمكان الحادث وتبين سقوط الضحية من الدور السادس بعد اختلال توازنه، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجاري استخراج تصريح الدفن.

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقا ناريًّا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

 

بلاغ للأجهزة الأمنية

 وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفة” على يد “أحمد العوضي”، إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

 

مشادة مع الجاني

 وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وأعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

 

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجاري ضبط الجاني.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

مصرع مسن أسفل عجلات القطار بالغربية

مسيرات الغربية تتوجه إلى رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين (صور)

مصرع سيدة غرقًا في ترعة بالغربية

انقلاب سيارة «تريلا» أعلي طريق طنطا - المحلة وتوقف حركة المرور (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

انتقادات قوية من جماهير الزمالك لـ شلبي وفتوح والونش بعد خسارة بيراميدز

التحويلات المرورية بعد غلق شارع الأهرام لمدة 6 سنوات

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

موعد الظهور الأول لـ أشرف بن شرقي مع الأهلي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 1 فبراير 2025

منوعات

المزيد

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

وظائف جديدة بالسعودية والإمارات لأصحاب المؤهلات المتوسطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان

المزيد
الجريدة الرسمية