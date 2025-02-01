مصرع زوج "الميك أب أرتيست" صاحبة واقعة عروس المحلة

لقي شخص مصرعه اليوم إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق السادس بعدما اختل توازنه، وتوفي في الحال في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

أحداث الواقعة



ورد إخطار لمدير أمن الغربية من نقطة شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في العقد الرابع، يدعى "محمد طارق"، زوج الميك آب ارتيست صاحبة واقعة عروس المحلة الشهيرة، إثر سقوطه من شرفة منزله.

مصرع شخص إثر سقوطه من شرفة الطابق السادس بالغربية

سيارات الحماية المدنية

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف بـ الغربية لمكان الحادث وتبين سقوط الضحية من الدور السادس بعد اختلال توازنه، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجاري استخراج تصريح الدفن.

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقا ناريًّا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفة” على يد “أحمد العوضي”، إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وأعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجاري ضبط الجاني.

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