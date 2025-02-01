التحقيق في اتهام شخص بإلقاء زوجته من الشباك بالسلام

تباشر نيابة السلام، التحقيق في اتهام شخص بالشروع في قتل زوجته، بإلقائها من الشباك بالسلام.



وقال المتهم إنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته بسبب شكه في سلوكها تطورت لمشاجرة تبادلوا فيها السباب فقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح ثم إلقاها من شرفة الشباك.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب ألقى زوجته من شباك شقتهم بسبب شكه في سلوكها بمنطقة السلام.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطقة السلام ثان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين سقوط سيدة عمرها 33 سنة بعد قيام زوجها بإلقائها من الشباك بالطابق الثالث.



تم نقل الزوجة للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج، وألقى القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوكها.

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