إلهام شاهين لـ فيتو: لا توجد خلافات بين فريق مسلسل "سيد الناس"

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تواصلت مع فريق عمل مسلسل "سيد الناس" والجهة المنتجة فور علمها بالأخبار المتداولة بشأن الأزمة بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد.

وقالت إلهام شاهين لـ فيتو: "تواصلت مع الجميع، والجهة المنتجة أكدت لي أنه لا توجد أي خلافات، وأن مواعيد التصوير ستستمر في وقتها المحدد."

وأضافت إلهام شاهين: "تواصلت مع عمرو سعد أيضًا، وأكد لي محمد سامي أن كل شيء على ما يرام. التصوير سيستمر اليوم في أحد الديكورات بمدينة السادس من أكتوبر، وكل الأمور تسير على ما يرام".

وكانت قد نشبت أزمة بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد على خلفية التوترات في كواليس تصوير مسلسل سيد الناس، حيث انفعل عمرو سعد على سامي وطلب منه عدم مغادرة موقع العمل مرة أخرى، حفاظًا على سير العمل وتجنب الضغط على فريق التمثيل.

من جانبه، أكد محمد سامي لعمرو سعد أن عمله كمخرج يتطلب اتخاذ القرارات الصحيحة، وطالبه بالاعتذار عن تعليقاته.

وتمكنت شركة "سيدرز آرت برودكشن" المنتجة للعمل من حل الأزمة سريعًا، مما ساهم في استئناف التصوير.

جدير بالذكر أن محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر كانا قد عادا مؤخرًا من العاصمة اللبنانية بيروت بعد حضورهما حفل "موريكس دور"، حيث تم تكريمهما كأفضل مخرج وأفضل ممثلة في رمضان 2024، وبعد استراحة قصيرة لمدة ثلاثة أيام، استأنف سامي تصوير "سيد الناس" في أحد الاستوديوهات بطريق الإسكندرية الصحراوي.

أحداث مسلسل "سيد الناس"

وتدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يظهر عمرو سعد في دور بطل يسعى للانتقام من الظلم ومساندة المظلومين، ويواجه العديد من التحديات.

أبطال مسلسل "سيد الناس"

والمسلسل من تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وداليا البحيري.

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