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حوادث

تجديد حبس أجنبيين بتهمة الشروع في قتل شاب وسرقته بمدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطلين أجنبيين بتهمة الشروع في قتل شاب، وسرقته بالحي العاشر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر.

التحريات الأولية كشفت أن المصاب يدعى إبراهيم يبلغ من العمر 38 سنة، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين، افتعلوا معه مشاجرة أمام مطعم بالحي العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وأضافت التحريات أن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه طعنة نافذة بالصدر، وأخرى أسفل الذقن ثم سرقوا متعلقاته الشخصية وأوراقه الشخصية ولاذوا بالفرار.

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محكمة جنح مدينة نصر الادارة العامة لمباحث القاهرة غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة

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