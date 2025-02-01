السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

القبض على عامل متهم بإنهاء حياة ربة منزل في حلوان

جثة
جثة

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على عامل قتل ربة منزل بعد التعدى عليها بمنطقة حلوان، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مقتل ربة منزل فى حلوان 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل غرفة عامل بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

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وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع وترتدي ملابسها، ولا يربطها أي صلة قرابة فى محل العثور علي جثمانها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يرتبط بعلاقة مع المجنى عليها وأنهى حياتها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم ويجرى التحقيق معه لبيان ملابسات وظروف الواقعة ودوافعه.

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