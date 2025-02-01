تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من (5 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـي ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".

نفذوا 15 جريمة..سقوط عصابة البحيرة لسرقة الدراجات النارية

نفذوا 15 جريمة..سقوط عصابة البحيرة لسرقة الدراجات النارية

وعثر بحوزتهم (فرد محلى وعدد من الطلقات)، واعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وأقروا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى إثنين من عملائهم "سيئي النية" (بنطاق محافظة مطروح) وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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