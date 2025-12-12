بعد وعكته الصحية، تصفيق حار للموسيقار عمر خيرت خلال حفله بالأوبرا (فيديو)

18 حجم الخط

انطلق، منذ قليل، حفل الموسيقار عمر خيرت في دار الأوبرا بعد تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة، حيث شهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل عمر خيرت في دار الأوبرا

واستقبل الحضور الموسيقار عمر خيرت التصفيق الحار، حيث من المقرر أن يقدم باقة من أبرز مقطوعاته الموسيقية.

مهرجان الأوبرا العربية الأول

وانطلقت فعاليات مهرجان الأوبرا العربية، والذى اختار دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضيف شرف دورته الأولى لأسبقيتها التاريخية فى المنطقة العربية وبعد قبول وزارة الثقافة الترشيح.

انطلقت أولى ليالي مهرجان الأوبرا العربية بحفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عاطف وفى مستهله تم تكريم الموسيقار عمر خيرت تقديرًا لمسيرته الفنية المشرقة وإسهاماته البارزة فى مجال الموسيقى.

فى حضور أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالدوحة وكوكبة من المسئولين والشخصيات العامة مع حشد جماهيرى من الجالية المقيمة والأشقاء من أبناء قطر أكد الأوركسترا السيمفونى ريادة أرض طيبة، وأعلن تميز الإبداع المصرى بعد أن عزف مجموعة من مؤلفات الموسيقى التصويرية التى كتبها عباقرة التلحين لأفلام سينمائية شهيرة كان منها الأيدي الناعمة، قصر الشوق لـ على إسماعيل، صاحب الجلالة لـ فؤاد الظاهرى، عائلة زيزى لـ يوسف شوقى، البرئ وتتر مسلسل دموع في عيون وقحة لـ عمار الشريعى، بطل من ورق لـ حسن ابو السعود، دعاء الكروان لـ أندريا رايدر، إعدام ميت - الداعية - البخيل وانا - قضية عم احمد - فيها حاجة حلوة لـ عمر خيرت الذى شارك بعزف ليلة القبض على فاطمة بعد أن قام بتكريمه كل من الدكتور خالد إبراهيم السليطى المدير العام للحى الثقافى كتارا والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ).

وكان حفل الإفتتاح قد شمل فيلمًا وثائقيًا إستعرض تاريخ دار الأوبرا فى مصر منذ إفتتاح الأوبرا الخديوية عام 1869 وحتى ميلاد دار الأوبرا المصرية وأهم العروض التى شهدتها مسارحها، وفيلما آخر تناول مسيرة الموسيقار عمر خيرت، إلى جانب كلمات لكل من الدكتور خالد إبراهيم السليطى المدير العام للحى الثقافى كتارا والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للألكسو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.