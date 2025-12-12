السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد وعكته الصحية، تصفيق حار للموسيقار عمر خيرت خلال حفله بالأوبرا (فيديو)

عمرو خيرت
عمرو خيرت
18 حجم الخط

انطلق، منذ قليل، حفل الموسيقار عمر خيرت في دار الأوبرا بعد تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة، حيث شهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل عمر خيرت في دار الأوبرا 

 واستقبل الحضور الموسيقار عمر خيرت التصفيق الحار، حيث من المقرر أن يقدم باقة من أبرز مقطوعاته الموسيقية.

مهرجان الأوبرا العربية الأول

 وانطلقت فعاليات مهرجان الأوبرا العربية،  والذى اختار  دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضيف شرف دورته الأولى لأسبقيتها التاريخية فى المنطقة العربية وبعد قبول وزارة الثقافة الترشيح.

انطلقت أولى ليالي مهرجان الأوبرا العربية  بحفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عاطف وفى مستهله تم تكريم الموسيقار عمر خيرت تقديرًا لمسيرته الفنية المشرقة وإسهاماته البارزة فى مجال الموسيقى.

فى حضور أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالدوحة وكوكبة من المسئولين والشخصيات العامة مع حشد جماهيرى من الجالية المقيمة والأشقاء من أبناء قطر أكد الأوركسترا السيمفونى ريادة أرض طيبة، وأعلن تميز الإبداع المصرى بعد أن عزف مجموعة من مؤلفات الموسيقى التصويرية التى كتبها عباقرة التلحين لأفلام سينمائية شهيرة كان منها الأيدي الناعمة، قصر الشوق لـ على إسماعيل، صاحب الجلالة لـ فؤاد الظاهرى، عائلة زيزى لـ يوسف شوقى، البرئ وتتر مسلسل دموع في عيون وقحة لـ عمار الشريعى، بطل من ورق لـ حسن ابو السعود، دعاء الكروان لـ أندريا رايدر، إعدام ميت - الداعية - البخيل وانا - قضية عم احمد - فيها حاجة حلوة لـ عمر خيرت الذى شارك بعزف ليلة القبض على فاطمة بعد أن قام بتكريمه كل من الدكتور خالد إبراهيم السليطى المدير العام للحى الثقافى كتارا والدكتور محمد ولد أعمر  المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ).

وكان حفل الإفتتاح قد شمل فيلمًا وثائقيًا إستعرض تاريخ دار الأوبرا فى مصر منذ إفتتاح الأوبرا الخديوية عام 1869 وحتى ميلاد دار الأوبرا المصرية وأهم العروض التى شهدتها مسارحها، وفيلما آخر تناول مسيرة الموسيقار عمر خيرت، إلى جانب كلمات لكل من الدكتور خالد إبراهيم السليطى المدير العام للحى الثقافى كتارا والدكتور محمد ولد أعمر  المدير العام للألكسو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل عمر خيرت في دار الأوبرا الموسيقار عمر خيرت عمر خيرت في دار الأوبرا المصرية عمر خيرت في دار الأوبرا

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

بعد وعكته الصحية، تصفيق حار للموسيقار عمر خيرت خلال حفله بالأوبرا (فيديو)

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

بمشاركة مصطفى محمد، أنجيه يفوز على نانت 4-1 في الدوري الفرنسي

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدجاج في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل خارج البلاد

إعلان نتائج الحلقة التاسعة من دولة التلاوة وتأهل 5 متسابقين للمرحلة المقبلة (فيديو)

دولة التلاوة، محمد كامل يملأ القلوب نورًا وطمأنينة بقراءة من سورة يس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads