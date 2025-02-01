السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

السيطرة على حريق محدود فى مستشفى بـ 15 مايو

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محدود فى مستشفى 15 مايو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى بـ 15 مايو، دون وقوع خسائر بشرية.

 

 حريق محدود فى مستشفى 15 مايو

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة،بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى بـ 15 مايو،  وعلي الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وتمت عملية إخماد الحريق.

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وكشف الفحص المبدئى أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران داخل إحدى الغرف وجرى إخماده دون وقوع خسائر بشرية، ويستمع رجال المباحث، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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