بمشاركة مصطفى محمد، أنجيه يفوز على نانت 4-1 في الدوري الفرنسي

فاز فريق أنجيه على نظيره نانت بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

أهداف مباراة نانت أمام أنجيه

جاء هدف أنجيه الأول عن طريق حمد العبدلي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق سديكي شريف في الدقيقة 60، وقلص نانت النتيجة عن طريق فابيان كونتوز في الدقيقة 81، وسجل دجيبرين هارونا الهدف الثالث في الدقيقة 85 وقتل ليليان المباراة بتسجيله الهدف الرابع لأنجيه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل نانت أمام أنجيه

وكان المغربي أحمد القنطاري، المدير الفني لفريق نانت، قد أعلن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أنجيه.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولى المصرى مصطفى محمد في خط الهجوم، في أول مباراة للفريق تحت قيادة القنطاري، الذي تولى المهمة الفنية أمس الخميس عقب إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو بسبب تراجع النتائج.

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: فابيان كونتونز – شيدوزي أوازيم – تاتي

خط الوسط: يوهان ليبينان – موانجا – بن حطب – كيلفن أميان – ديفر ماتشادو

خط الهجوم: ماتياس أبلين – مصطفى محمد

ويدخل نانت اللقاء بحثا عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعد أن تراجع الفريق إلى المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة في أول 15 جولة من المسابقة.

