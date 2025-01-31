الجمعة 31 يناير 2025
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محافظات

مصرع مسن أسفل عجلات القطار بالغربية

قطار
قطار

 شهدت منطقة الشعبية بالمحلة الكبرى التابعة لـ محافظة الغربية اليوم، حادثا مأساويا أثناء عبور مسن مزلقان القطار اصطدم به القطار.

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بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع مسن أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة الشعبية التابعة لدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبإجراء التحريات الأولية تبين مصرع مسن يُدعي " منصور.ع " في العقد السادس من عمره يعمل مشرف اجتماعي ومقيم بقرية ميت بدر حلاوة وتم الدفع بسيارة اسعاف ونقل الجثمان لمستشفي المحلة العام.

 

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

 أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

 

بلاغ للأجهزة الأمنية

 وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفة” على يد “أحمد العوضي”، إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

 

مشادة مع الجاني

 وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

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