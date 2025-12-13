ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية

18 حجم الخط

ياسمين عبد العزيز، كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها بسبب الشهرة، خصوصًا في حياتها العاطفية.

وأوضحت ياسمين عبد العزيز خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أن الشهرة تحول دون إقامة علاقات طبيعية، مؤكدة: "لو اتعرفت على حد ماقدرش أخرج معاه نتعشى في مكان عام لإن الناس هتشوفنا، ولو محصلش نصيب هيقولوا إني خرجت مع فلان وسبته". وأكدت أن التعارف يحتاج وقتًا، وهو أمر صعب جدًا تحت الأضواء المستمرة.

ياسمين عبد العزيز وصعوبة الخروج العائلي وحماية الخصوصية

وأشارت ياسمين إلى أن اصطحاب أبنائها للخروج يمثل تحديًا كبيرًا، فهي حريصة على حمايتهم من عدسات الكاميرات والتطفل، ما يجعل الأنشطة العائلية البسيطة شبه مستحيلة. وأضافت أن الشهرة تفرض عليها قيودًا حتى في أبسط تحركاتها اليومية، وهو ما يجعل حياتها أشبه بالحياة تحت المجهر.

معاناة ياسمين عبد العزيز..الضغط المستمر ومراقبة كل كلمة وتصرف

أكدت النجمة أنها مضطرة دائمًا لمراقبة كل كلمة تقولها في اللقاءات الإعلامية، خوفًا من سوء الفهم أو استغلال تصريحاتها، كما أنها تحرص على مظهرها وشكلها العام في كل مكان، ما يزيد من شعورها بالضغط المستمر ويفرض عليها نوعًا من القيود اليومية الصعبة.

بين العمل والمنزل… الشهرة تحرم ياسمين عبد العزيز من حياة طبيعية

وأوضحت أن حياتها محصورة بين العمل والمنزل، وأنها تفضل العودة إلى بيتها فور انتهاء التصوير لتجنب المواقف المحرجة، مؤكدة أن الشهرة منذ الصغر حرمتها من التمتع بمرحلة الطفولة والشباب بحرية وتلقائية، ما يجعلها دائمًا تبحث عن لحظات هدوء بعيدة عن الأضواء.

ياسمين عبدالعزيز تكشف عن أغنيتها المفضلة وأسباب تعلقها بالأغنية الشعبية "ملوك"

وكشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن الأغاني التي تحب الاستماع إليها مؤخرًا، مشيرة إلى أن أغنية «ملوك» لأحمد سعد تصدرت قائمة تفضيلاتها، وقالت بابتسامة: "أسود أسود أسود.. جات الملوك"، مؤكدة أنها تحب الأغنية بطريقة غامضة وغير محددة السبب، لكنها تمنحها شعورًا بالمتعة والطاقة الإيجابية.

ياسمين عبد العزيز تفضل العزلة في الجبال الطبيعية وتبتعد عن البحر تمامًا

وعند سؤالها عن المكان الذي تختاره للانعزال والهدوء، أوضحت ياسمين أنها تميل إلى المناطق الجبلية المزروعة بالطبيعة، مشيرة إلى أن برجها "الجدي" يحب الجبال، وأضافت: "أحب الجبل بس يكون فيه زرع.. زي مناطق سويسرا وأوروبا"، مستبعدة البحر قائلة: "مليش في البحر.. البحر غدار"، لتؤكد حبها للطبيعة وارتباطها بالمناطق الهادئة التي تمنحها صفاءً ذهنيًا.

تفضيلات ياسمين عبد العزيز في المخرجين وأحدث الأعمال السينمائية التي أعجبتها

كما كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن رغبتها في العمل مع المخرجين طارق العريان، مروان حامد، وكاملة أبو ذكري، مشيرة إلى أن هناك أسماء كثيرة ترغب بالوقوف أمام كاميراتهم في المستقبل. وعن آخر فيلم شاهدته وأثار إعجابها، أشادت بـ فيلم "السباحتين" مؤكدة أن الإخراج والقصة التي تتناول حياة يسرا مارديني أبهجتها كثيرًا، وقالت: "عجبني أوي أوي".

أمثال شعبية وزهرة الياسمين المفضلة تعكس شخصيتها القوية والمتزنة

وتحدثت ياسمين عبدالعزيز أيضًا عن أمثالها الشعبية المفضلة، موضحة أنها تعشق مثل «يموت المعلم ولسه بيتعلم»، كما أعجبت بمثل «إن كان عدوك نملة لا تنمل»، الذي يعكس فلسفتها بعدم الاستهانة بأي خصم مهما كان صغيرًا. واختتمت حديثها بالإفصاح عن زهرة الياسمين المفضلة لديها، قائلة: "كل ما أشوفها في أي مكان أقطفها وأشمها"، في إشارة إلى تقديرها للجمال الطبيعي وقيمته في حياتها اليومية.

