أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

باخد 4 مرات أنسولين يوميا وبكلم نفسي بالليل، داليا مصطفى تحبس دموعها بسبب إصابتها بالسكر (فيديو)

حبست الفنانة داليا مصطفى، دموعها على الهواء، مؤكدة: أن الخذلان سبب رئيسي في إصابتها بمرض السكر.

بها مادة خطرة لمعالجة المياه، كوكاكولا تسحب كميات كبيرة من منتجاتها وتعتذر لعملائها

أعلنت شركة تعبئة “كوكا كولا” في بلجيكا، الاثنين، سحب كميات كبيرة من منتجاتها في أوروبا بسبب ارتفاع نسبة الكلورات فيها.

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

واصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراتها بشأن طقس اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

لعب 7 مباريات بـ 90 مليون يورو، الهلال يعلن فسخ عقد نيمار بالتراضي

أعلن نادي الهلال السعودي فسخ التعاقد مع البرازيلي نيمار بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، تشهد ملاعب ودوريات العالم اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 راحة من المباريات حيث يقتصر أليوم علي مباريات الدوري المصري

منها ضعف الذاكرة والتدهور المعرفي، الصحة توضح مخاطر قلة النوم

حذرت وزارة الصحة من عدم الحصول على عدد الساعات الكافية للنوم، مشيرة إلى أن قلة النوم تعرض جسم الإنسان لمشاكل صحية منها:



نجم الأهلي ينتقد صفقة أحمد رضا ويهاجم بيراميدز بعد التعادل مع الأحمر

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن قطاع ناشئين النادي الأهلي، يمتلك لاعبين على مستوى عال، يستطيعون اللعب في الفريق الأول.

حريق هائل وسط تل أبيب ووقوع إصابات (فيديو)

اندلع حريق في مبنى بوسط تل أبيب، مما أسفر عن إصابة شابة قفزت من المبنى بجروح متوسطة، وإصابة امرأة ستينية بجروح طفيفة، بالإضافة إلى إصابة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات.

بعيون زملكاوية، ماذا قال عيد عبد الملك عن ضم الأهلي لـ بن شرقي وعلاقة معلول بصفقة تريزيجيه

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي، حال ضمه في يناير.

صحفي أمريكي يكشف محاولة إدارة بايدن اغتيال بوتين

قال الصحفي الأمريكي المعروف تاكر كارلسون، إن إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق جو بايدن، "حاولت قتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اليوم، الحكم في استئناف نجل زوجة الشيف الشربيني على حبسه بواقعة دهس عامل الدليفري

تصدر محكمة مستأنف الطفل اليوم الثلاثاء، الحكم في الاستئناف المقدم من نجل زوجة الشيف الشربيني على حكم حبسه سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه في دهس عامل دليفري بالشيخ زايد والتسبب في وفاته.

فصل 12 موظفا في مكتب المحقق الخاص المشرف على قضايا ترامب

أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن وزارة العدل الأمريكية فصلت أكثر من 12 موظفًا في مكتب المحقق جاك سميث الذي كان يشرف على القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس دونالد ترامب.

استعدادا لـ شهر رمضان، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2025

كشفت وزارة المالية، جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة، ووضعت الوزارة جدول صرف مرتبات شهر فبراير كاملة لجميع العاملين بالدولة ليكون قبل بدأ شهر رمضان المبارك بوقت كافي.

أول رد من رئيس وزراء ألبانيا على استضافة بلاده 100 ألف لاجئ من غزة

رد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما على الصحفي الإسرائيلي أميت سيجال الذي صرح بأن ألبانيا ستستضيف 100 ألف لاجئ من قطاع غزة بعد محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

القمر راح، الفنانة دنيا عبد العزيز تنعى حسن مظهر بكلمات وصور مؤثرة

نعت الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان حسن مصطفى مظهر، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 45 عاما.

بعد خسائر الشركات الأمريكية تريليون دولار، ما هو تطبيق ديب سيك الذي أرعب ترامب

تطبيق “ديب سيك” الصيني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء أن إطلاق الصين للذكاء الاصطناعي DeepSeek يجب أن يكون بمنزلة جرس إنذار لصناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

شاهد، امرأة تدهس حشدا من جماهير فيلادلفيا إيجلز أثناء احتفالهم بالصعود لنهائي "سوبر بول"

دهست سيارة مسرعة تقودها امرأة، حشدا من جماهير فريق فيلادلفيا إيجلز بولاية بنسلفانيا الأمريكية، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل.

أنا وأنت بعدنا ليه، مفاجأة من دور رعاية بالزقازيق بشأن بكاء فتاة أمام ڤاترينة فساتين الزفاف (فيديو)

فجرت سعيدة حسن، مسؤولة الإعلام بدار الأمل لرعاية الكبار بلا مأوى بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية مفاجأة بشأن ما أثير عن المشهد المؤثر الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية والذي يظهر فتاة تبكي أمام واجهة أحد المحال التي تعرض فساتين الزفاف وما تردد من أقاويل حول أن الفتاة تعرضت لصدمة عصبية بعد وفاة خطيبها في حادث أليم.

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن البشر قد يختفون من جزء كبير من الأرض حال فشلت البشرية في تغيير اتجاه انخفاض معدل الولادات.

بعد اتفاقه مع تركي آل الشيخ، قرار حاسم من محمد عبده بشأن اعتزاله الفن (فيديو)

تطرح اليوم الثلاثاء تذاكر حفل محمد عبده ضمن فعاليات فبراير الكويت، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

مكاسب هائلة في أيام، صديقة نجم ريال مدريد الجديدة تجني أرباح العلاقة "بأثر فوري" (صور)

لم تتوقع آشلين كاسترو، الأرباح الهائلة التي بدأت في جنيها بعدما ارتبط اسمها بعلاقة صداقة مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني.

اليوم، طرح سيارات شيفروليه المجمعة محليا بالسوق المصري، وهذه أسعار أوبترا الجديدة

أعلن الوكيل الحصري لسيارات شيفروليه في مصر عن توفير أول سيارة مجمعة محليا من سيارة شيفروليه أوبترا الجديدة، اليوم الثلاثاء، بجميع المعارض وتلقي طلبات الحجوزات بعد طرحها مساء امس الاثنين، وجاء ذلك استجابة لخطة الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.

كما حدث في 100 وش، قصة تشكيل عصابي يقوده طبيب ومطلقة وميكانيكي لسرقة المنازل والسيارات بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط تشكيل عصابي تقوده مطلقة، ويضم 12 رجلًا بينهم طبيب أسنان، اقتحموا منزل بعزبة العرب التابعة لمركز الفيوم، منتحلين صفة ضباط شرطة في حملة لضبط الخارجين على القانون، واستولوا من المنزل علي مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.

الدنمارك تقطع الطريق على ترامب بطرح 12 مبادرة بشأن جرينلاند

أصبحت جرينلاند مؤخرا موضع شد وجذب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدنمارك، بعد أن أعرب ترامب عن رغبته في ضم أكبر جزيرة في العالم.

بعد أوامر ترامب، قرار من جوجل بشأن تغيير اسم خليج المكسيك من على خرائطه

أعلنت “جوجل” عزمها تغيير اسم خليج المكسيك على خرائطها إلى خليج أمريكا بمجرد تغييره في “نظام المناطق الأمريكية”.

زوجتي ومريض بحبها، رسالة مثيرة من رونالدو إلى جورجينا في عيد ميلادها

برسالة عاطفية مثيرة هنأ كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، صديقته جورجينا رودريجيز بعيد ميلادها.

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