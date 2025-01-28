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بها مادة خطرة لمعالجة المياه، كوكا كولا تسحب كميات كبيرة من منتجاتها وتعتذر لعملائها

كوكا كولا، فيتو
كوكا كولا، فيتو

أعلنت شركة تعبئة “كوكا كولا” في بلجيكا، الاثنين، سحب كميات كبيرة من منتجاتها في أوروبا بسبب ارتفاع نسبة الكلورات فيها.

وتشمل هذه المنتجات عبوات وزجاجات قابلة للإرجاع من مشروبات كوكا كولا وسبرايت وفانتا وفيوز تي ومينيت ميد ونالو ورويال بليس وتروبيكو، في بلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج يجري تداولها منذ نهاية نوفمبر.

وأوضحت شركة "كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بلجيكا" لوكالة "فرانس برس"، "ليس لدينا رقم محدد، لكن من الواضح أنها كمية كبيرة".

وأضافت: "معظم المنتجات المعنية وغير المبيعة سحبت من أرفف المتاجر، ونحن نواصل اتخاذ تدابير لسحب كل المنتجات المتبقية من السوق"، مشيرة إلى أنها "على تواصل مع السلطات المختصة في كل الأسواق المعنية".

وطلبت الشركة التي قدّمت اعتذارًا من الزبائن عدم استهلاك المنتجات المعنية التي يمكن إعادتها إلى نقطة البيع لاسترداد المبالغ التي دفعت لشرائها. وتحمل هذه المنتجات "رمز إنتاج يتراوح من 328 GE إلى 338 GE".

وقالت الشركة: "في موقع الإنتاج الخاص بنا في غنت، نجري اختبارات كجزء من إجراءات المراقبة والامتثال التنظيمي لدينا. حددت هذه الاختبارات مستويات عالية من الكلورات".

وبحسب موقع المفوضية الأوروبية، يأتي الكلورات الموجود في الطعام من مطهرات الكلور المستخدمة في معالجة المياه وتصنيع الأغذية، مع كون مياه الشرب المساهم الأكبر في ذلك.

وفي بحث علمي صدر عام 2015، قدرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية أن التعرض للكلورات في الطعام على المدى الطويل يمكن أن يشكل مشكلة صحية محتملة لدى الأطفال، لا سيما الذين يعانون نقصًا في اليود.

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كوكا كولا أوروبا المفوضية الأوروبية هيئة سلامة الأغذية الأوروبية
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