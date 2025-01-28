الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

أول رد من رئيس وزراء ألبانيا على استضافة بلاده 100 ألف لاجئ من غزة

رئيس الوزراء الألباني
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، فيتو

رد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما على الصحفي الإسرائيلي أميت سيجال الذي صرح بأن ألبانيا ستستضيف 100 ألف لاجئ من قطاع غزة بعد محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ونفى إيدي راما ما جاء على لسان الصحفي الإسرائيلي، معلنًا رفضه لهذه الأنباء التي وصفها بالكاذبة.

وقال رئيس الوزراء الألباني في تدوينة على منصة "X" يوم الإثنين: "لم أسمع شيئًا مزيفًا كهذا منذ فترة طويلة.. كان هناك الكثير من الأخبار المزيفة مؤخرًا! هذا غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف: "الاحترام الكامل والتضامن مع شعب غزة.. لكن دعوني أكون واضحًا لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير في تحمل أي مسؤولية من هذا القبيل".

وتابع إيدي راما: "نحن فخورون بصداقتنا القوية مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وبالطبع الشعب الفلسطيني الذي اعترفت ألبانيا بدولته منذ فترة طويلة جدًّا".

وأردف رئيس الوزراء الألباني بالقول: "لكن ألبانيا ليست دولة في الشرق الأوسط، ومن قلب أوروبا لا يمكننا أن نفعل أكثر من أي دولة أوروبية أخرى في مثل هذه المسألة.. ومع ذلك نتمنى ونصلي أن يمنح الشعب الفلسطيني الفرصة للعيش في دولته كشعب حر تحت حكم ديمقراطي ".

وكان الصحفي الإسرائيلي قد قال في تدوينة على منصة "X": "المحطة التالية - ألبانيا؟.. تجري إدارة ترامب محادثات مع الحكومة في تيرانا بشأن هجرة ما يصل إلى 100 ألف من سكان غزة إلى البلاد".

وأضاف "تعتقد المصادر الإسرائيلية أن مصر والأردن سترفضان استضافة اللاجئين، وتزعم أن خيارات مثل ألبانيا وإندونيسيا أكثر جدوى".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه "تحدث إلى ملك الأردن عبد الله الثاني بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد".

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه سيتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ذلك.

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