مكاسب هائلة في أيام، صديقة نجم ريال مدريد الجديدة تجني أرباح العلاقة "بأثر فوري" (صور)

لم تتوقع آشلين كاسترو، الأرباح الهائلة التي بدأت في جنيها بعدما ارتبط اسمها بعلاقة صداقة مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني.

نجم ريال مدريد وصديقته الجديدة

وكشفت تقارير صحفية بريطانية عن علاقة صداقة تجمع بين نجم ريال مدريد وصديقته الجديدة وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا من متابعي اللاعب الإنجليزي الذي يخوض موسمه الثاني مع فريقه الإسباني.

أرباح بأثر فوري

وحققت آشلين مكاسب هائلة فور ارتباط اسمها بالنجم الإنجليزي وبدأت جني أرباح هذه العلاقة بأثر فوري.

وكشفت إحصائيات SOCIAL BALDE عن ارتفاع عدد متابعي الحساب الشخصي لآشلين كاسترو عبر موقع إنستجرام لتبادل الصور بشكل كبير فور ارتباط اسمها باللاعب الإنجليزي.

وبمجرد متابعة بيلينجهام لحساب آشلين عبر إنستجرام يوم 24 يناير الجاري، ارتفع عدد متابعيها بشكل كبير وصل إلى أكثر من 70 ألف متابع.

ووصل عدد متابعي الحساب إلى 211 ألف شخص حتى كتابة هذه السطور وهو ما أسهم في شهرة كبيرة لحساب صديقة بيلينجهام الجديدة.

يشار إلى أن آشلين تكبر بيلينجهام سنًا حيث تبلغ حسب التقارير البريطانية 27 عامًا بينما ذهبت تقارير أخرى إلى بلوغها 30 عامًا بينما يبلغ بيلينجهام 21 عامًا.

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