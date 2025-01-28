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رياضة

لعب 7 مباريات بـ 90 مليون يورو، الهلال يعلن فسخ عقد نيمار بالتراضي

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

أعلن نادي الهلال السعودي فسخ التعاقد مع البرازيلي نيمار بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

 

الهلال يعلن فسخ تعاقد نيمار

ونشر نادي الهلال بيانًا رسميًّا أعلن خلاله فسخ التعاقد مع نيمار بالتراضي.

يذكر أن الهلال لم يسجل نيمار في قائمة الفريق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، بسبب معاناته الإصابة في بداية الموسم.

وتعرض نيمار لإصابات متتالية، منذ انضمامه إلى الهلال صيف 2023؛ ما تسبب في ابتعاده عن الملاعب معظم فترات عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يخض نيمار مع الهلال سوى 7 مباريات فقط في كل البطولات؛ ما أثار غضبًا بين الجماهير بسبب الغياب الطويل للاعب.

 

ويبدو أن البرازيلي نيمار جونيور، حسم انتقاله إلى سانتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وأكد مارسيلو تيكسيرا، رئيس سانتوس، في تصريحات إعلامية: أنهم لديهم رغبة قوية في استقدام نيمار.

وأضاف: هناك مناقشات جارية حول انتقال نيمار إلى سانتوس.

وتابع: تحدثنا سابقًا عن إمكانية إتمام الصفقة بعد نهاية الموسم، لكننا نرغب حاليًا في استقدام اللاعب فورًا وليس في شهر يونيو.

 

وينتهي عقد نيمار مع الهلال في صيف 2025

ولم يتمكن نيمار من تقديم الإضافة القوية للهلال، رغم الصفقة القياسية التي انضم بها قادمًا من باريس سان جيرمان في صيف 2023، والتي بلغت قيمتها 90 مليون يورو.

وشارك اللاعب الدولي البرازيلي في سبع مباريات فقط مع الزعيم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أهداف.

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