حريق هائل وسط تل أبيب ووقوع إصابات (فيديو)

اندلع حريق في مبنى بوسط تل أبيب، مما أسفر عن إصابة شابة قفزت من المبنى بجروح متوسطة، وإصابة امرأة ستينية بجروح طفيفة، بالإضافة إلى إصابة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات.

وأفاد سكان المبنى بتكرار وقوع حرائق فيه، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية.

‼️🚨حريق ضخم يلتهم احد البنايات وسط تل ابيب pic.twitter.com/FyHjIMI7w3 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 27, 2025

حريق يشعل تل أبيب

وأُبلغت إدارة إطفاء دان بحريق هائل في مبنى بيافا بوسط تل أبيب، على حدود يافا وبات يام، عبر الخط الساخن 102، وهرعت سبع فرق إطفاء إلى مكان الحادث في شارع سيمحا هولزبيرج، حيث أنقذوا نحو 20 شخصًا من المبنى المشتعل قبل إخماد الحريق بالكامل.

الحريق ينتشر حتى الطابق الثامن

ونُقل مصابون من حادث الحريق إلى مستشفيات وولفسون وشبا بواسطة نجمة داود الحمراء، بينهم رجل بجروح خطيرة وطفلان، فيما أصيب آخرون بإصابات طفيفة.

واشتعل حريق في مبنى سكني قيد التجديد في يافا، بدأ الحريق في الطابق الأرضي، على الأرجح في مستودع المقاول، وانتشر عبر السقالات حتى الطابق الثامن، وقد سبق أن شهد المبنى حريقًا مشابهًا قبل ستة أشهر، تم إخماده آنذاك من قبل السكان.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن المسعفين وصلوا إلى مكان الحادث وقدموا العلاج الطبي لـ20 شخصًا، من بينهم الشابة البالغة من العمر 75 عامًا والتي أصيبت بجروح خطيرة جراء استنشاق الدخان وتعاني من حروق، وأصيبت أيضًا امرأة تبلغ من العمر حوالي 60 عامًا بجروح متوسطة بعد أن قفزت من الطابق الثاني وأصيب الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و3 سنوات بجروح طفيفة.

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