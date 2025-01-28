بعد أوامر ترامب، قرار من جوجل بشأن تغيير اسم خليج المكسيك من على خرائطه

أعلنت “جوجل” عزمها تغيير اسم خليج المكسيك على خرائطها إلى خليج أمريكا بمجرد تغييره في “نظام المناطق الأمريكية”.

خليج أمريكا

أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية رسميًّا، تغيير اسم خليج المكسيك ليصبح يعرف اعتبارًا من الآن باسم "خليج أمريكا" بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأصدر ترامب أمرًا يوم الاثنين الماضي يقول فيه إن المسطح المائي على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك سيتم إعادة تسميته لتأكيد "العظمة الأمريكية".

وكان الخليج يحمل اسم "خليج المكسيك" منذ القرن السادس عشر.

خرائط جوجل والخليج المكسيكي

ورغم أن القرار صدر بشكل رسمي، إلا أن خرائط جوجل العالمية، لم تغير الاسم حتى الآن.



وبالاطلاع على خرائط جوجل يظل الاسم كما هو "خليج المكسيك".

اعتراض أممي

أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن إعادة تسمية المواقع الجغرافية في العالم ومنها خليج المكسيك تخضع لأنظمة واتفاقيات دولية مشددًا أنها ليست من صلاحيات دولة بمفردها.

وقال حق للصحفيين، ردًّا على سؤال حول رد فعل المنظمة العالمية على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير تسمية خليج المكسيك: "ليس لدي أي رد على هذا الموضوع.. هناك نظام معمول به قائم على الاتفاقيات الدولية بشأن تسمية المواقع الجغرافية، وهو نظام أثبت كفاءته.. هذه المسألة ليست من صلاحيات أي دولة بمفردها".

وأضاف: "هناك برنامج للخبراء في المنظمة العالمية مختص بالأسماء الجغرافية، ومنذ تأسيس الأمم المتحدة، عقدت ثماني مؤتمرات لتوحيد الأسماء الجغرافية، آخرها انعقد في برلين عام 2002".

اعتراض مكسيكي

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم يوم الثلاثاء الماضي "بالنسبة لنا سيظل خليج المكسيك وبالنسبة للعالم أجمع سيظل خليج المكسيك."



وقالت وزارة الداخلية الأمريكية أيضا إن أعلى جبل في أمريكا الشمالية "دينالي" سيتم تغيير اسمه أيضا ليسمى باسمه السابق "جبل ماكينلي".

وقالت الوزارة إن "استعادة الاسمين... تكرم إرث العظمة الأمريكية"، مكررة أمر ترامب.



وأضاف البيان: "تؤكد هذه التغييرات مجددا التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأمريكيين بإرث أبطالها وأصولها التاريخية".



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