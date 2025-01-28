ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن البشر قد يختفون من جزء كبير من الأرض حال فشلت البشرية في تغيير اتجاه انخفاض معدل الولادات.

وعلق ماسك في منشور على منصة "إكس" على مقترح الصحفي السويدي بيتر إيمانويلسن بإدخال إعفاءات ضريبية على النساء في أوروبا بهدف زيادة عدد الأطفال، قائلا إن "الأمر يستحق المحاولة. يجب أن يتغير شيء ما، وإلا فإن أوروبا وآسيا (ومعظم أنحاء الأرض) سوف تختفيان!".

ووصف ماسك في أبريل الانخفاض الحاد في نسبة الشباب الأمريكيين الذين لديهم أطفال على مدى السنوات الـ30 الماضية بأنه كارثة مطلقة بالنسبة للولايات المتحدة.

وفي ديسمبر، قال أيضًا إن ألمانيا وأوروبا على وشك الانقراض بسبب انخفاض معدل الولادات.

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