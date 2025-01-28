الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الأهلي ينتقد صفقة أحمد رضا ويهاجم بيراميدز بعد التعادل مع الأحمر

أحمد رضا، فيتو
أحمد رضا، فيتو

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن قطاع ناشئين النادي الأهلي، يمتلك لاعبين على مستوى عال، يستطيعون اللعب في الفريق الأول.


وقال عبدالجليل، في تصريحات تليفزيونية:" جراديشار مهاجم الأهلي الجديد واضح من لمساته أنه لاعب كرة، لكن من الصعب الحكم عليه حاليًّا".


وتابع:" يجيب توسيع قاعدة الحكام في الدوري المصري، وهناك حكام على مستوى عالي في القسم الثاني، وأتمنى تطوير منظومة التحكيم وهيكلته حاليًا".


وأوضح: "على اتحاد الكرة، الاستعانة بحكام فار أجانب في المباريات القوية بالدوري المصري".


وأكمل: "بيراميدز فريق قوي ولا أعرف متى يفوز على الأهلي، بعد فشله في تحقيق الفوز أمس والفريق الأحمر يمر بتلك الظروف".


وعن أداء بيراميدز أمام القطبين قال:" اسم الأهلي والزمالك يخض أي فريق بجانب وجود الجماهير والتي تصنع الفارق، وحال وجود دوري طويل مثل الموسم الماضية، بيراميدز الوحيد القادر على المنافسة حتى النهاية".


وعن أحمد رضا قال: "أحمد رضا ظهر في الموسم الحالي مع بتروجيت، وكان من الأفضل أن يستعين الأهلي بلاعب من قطاع الناشئين ويمنحه الفرصة".


وواصل: "الأهلي يمتلك لاعبين على مستوي عالي في قطاع الناشئين لو حصلت على فرصة ستتألق مثل محمد عبدالمنعم، وعبدالرحمن رشدان موجود إعارة من الأهلي في مودرن سبورت، لاعب جيد، وكان من الأفضل عودته بدلا من التعاقد مع أحمد رضا".


وشدد: "ضم أشرف بن شرقي، سيكون صفقة قوية للأهلي، وهي صفقة جماهيرية بجانب أنه لاعب يمتلك إمكانيات عالية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي محمد عبدالجليل

مواد متعلقة

جنوى يفوز على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي

الرياضة توافق على حصول الزمالك على قرض بـ 250 مليون جنيه

هشام حنفي: مجموعة مصر بأمم إفريقيا صعبة وانضمام تريزيجيه للأهلي إضافة

قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، 3 مدافعين على رادار الزمالك

شبانة يفتح النار على جمهور الزمالك بسبب اقتراب بن شرقي من الأهلي

القادسية يفوز على الهلال 1/2 بالدوري السعودي

الدوري المصري، حرس الحدود يخطف فوزا غاليا من مودرن سبورت

بيراميدز يفتح النار على محمود البنا واتحاد الكرة بسبب أحداث مباراة الأهلي
ads

الأكثر قراءة

القمر راح، الفنانة دنيا عبد العزيز تنعى حسن مظهر بكلمات وصور مؤثرة

بعد خسائر الشركات الأمريكية تريليون دولار، ما هو تطبيق ديب سيك الذي أرعب ترامب

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض البرتقال والكانتلوب وارتفاع العنب المستورد

نتيجة ابتدائي جميع الصفوف الترم الأول محافظة الجيزة 2025

نجم الأهلي ينتقد صفقة أحمد رضا ويهاجم بيراميدز بعد التعادل مع الأحمر

شاهد، امرأة تدهس حشدا من جماهير فيلادلفيا إيجلز أثناء احتفالهم بالصعود لنهائي "سوبر بول"

إصابة 3 أشحاص بـ"رش خرطوش" في مشاجرة بسوهاج

بعيون زملكاوية، ماذا قال عيد عبد الملك عن ضم الأهلي لـ بن شرقي وعلاقة معلول بصفقة تريزيجيه

منوعات

المزيد

بعد خسائر الشركات الأمريكية تريليون دولار، ما هو تطبيق ديب سيك الذي أرعب ترامب

بعد أوامر ترامب، قرار من جوجل بشأن تغيير اسم خليج المكسيك من على خرائطه

زوجتي ومريض بحبها، رسالة مثيرة من رونالدو إلى جورجينا في عيد ميلادها

بها مادة خطرة لمعالجة المياه، كوكا كولا تسحب كميات كبيرة من منتجاتها وتعتذر لعملائها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الاثنين 27/1/2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 27/1/2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الاثنين 27/1/2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية