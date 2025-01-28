نجم الأهلي ينتقد صفقة أحمد رضا ويهاجم بيراميدز بعد التعادل مع الأحمر

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن قطاع ناشئين النادي الأهلي، يمتلك لاعبين على مستوى عال، يستطيعون اللعب في الفريق الأول.



وقال عبدالجليل، في تصريحات تليفزيونية:" جراديشار مهاجم الأهلي الجديد واضح من لمساته أنه لاعب كرة، لكن من الصعب الحكم عليه حاليًّا".



وتابع:" يجيب توسيع قاعدة الحكام في الدوري المصري، وهناك حكام على مستوى عالي في القسم الثاني، وأتمنى تطوير منظومة التحكيم وهيكلته حاليًا".



وأوضح: "على اتحاد الكرة، الاستعانة بحكام فار أجانب في المباريات القوية بالدوري المصري".



وأكمل: "بيراميدز فريق قوي ولا أعرف متى يفوز على الأهلي، بعد فشله في تحقيق الفوز أمس والفريق الأحمر يمر بتلك الظروف".



وعن أداء بيراميدز أمام القطبين قال:" اسم الأهلي والزمالك يخض أي فريق بجانب وجود الجماهير والتي تصنع الفارق، وحال وجود دوري طويل مثل الموسم الماضية، بيراميدز الوحيد القادر على المنافسة حتى النهاية".



وعن أحمد رضا قال: "أحمد رضا ظهر في الموسم الحالي مع بتروجيت، وكان من الأفضل أن يستعين الأهلي بلاعب من قطاع الناشئين ويمنحه الفرصة".



وواصل: "الأهلي يمتلك لاعبين على مستوي عالي في قطاع الناشئين لو حصلت على فرصة ستتألق مثل محمد عبدالمنعم، وعبدالرحمن رشدان موجود إعارة من الأهلي في مودرن سبورت، لاعب جيد، وكان من الأفضل عودته بدلا من التعاقد مع أحمد رضا".



وشدد: "ضم أشرف بن شرقي، سيكون صفقة قوية للأهلي، وهي صفقة جماهيرية بجانب أنه لاعب يمتلك إمكانيات عالية".

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