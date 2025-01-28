الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

صحفي أمريكي يكشف محاولة إدارة بايدن اغتيال بوتين

بايدن وبوتين، فيتو
بايدن وبوتين، فيتو

قال الصحفي الأمريكي المعروف تاكر كارلسون، إن إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق جو بايدن، "حاولت قتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولكن تاكر كارلسون، لم يقدم خلال ذلك أي تفاصيل عن الموضوع.

وأضاف كارلسون، خلال مقابلة مع الصحفي مايت تايبي: "كان أنتوني بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي السابق)، يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال. ماذا فعلت إدارة بايدن - لقد حاولوا قتل بوتين".

لكن كارلسون، في ذات الوقت، لم يقدم أي تفاصيل أو أدلة تثبت صحة مزاعمه. ولم يكشف هذا الصحفي الأمريكي، متى وأين جرت هذه المحاولة، كما لم يميط اللثام عن الظروف الأخرى التي رافقت التحضير لمحاولة الاغتيال المحتملة.

واعتبر كارلسون أن وزير الخارجية السابق "شرير وأيضا أحمق"، وتكهن بأن بلينكن كان في الواقع يدير البلاد خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مؤكدا: "أرى بصماته في كل مكان".

وأكد الصحفي، أنه يعتبر هذه المحاولات "جنونية". وقال إن فريق بايدن قام بمثل هذه المحاولات لأن "الفوضى هي بمثابة شاشة واقية" بالنسبة للإدارة الأمريكية السابقة.

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