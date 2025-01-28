الثلاثاء 28 يناير 2025
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اقتصاد

استعدادا لـ شهر رمضان، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2025

مرتبات فبراير 2025،
مرتبات فبراير 2025، فيتو

 موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، كشفت وزارة المالية، جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة، ووضعت الوزارة جدول صرف مرتبات شهر فبراير كاملة لجميع العاملين بالدولة ليكون قبل بدأ شهر رمضان المبارك بوقت كافي.

مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر فبراير

موعد صرف مرتبات فبراير 2025

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025، بشكل مبكر نسبيًّا، ومن المقرر أن تشهد مرتبات فبراير 2025 نفس الأمر بالتبكير أيضًا.

مرتبات شهر ديسمبر 2024
مرتبات شهر فبراير 2025

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم صرف رواتب العاملين  بالدولة عن شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

صرف مرتبات شهر ديسمبر
صرف مرتبات شهر ديسمبر

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٥

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٥  بجانب أشهر فبراير ومارس ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٦ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و٤ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و٣ أيام  لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر ديسمبر

مواعيد صرف المرتبات 

 وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه. 

وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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مرتبات شهر فبراير مرتبات شهر فبراير 2025 موعد صرف مرتبات شهر فبراير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025

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