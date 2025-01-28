الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد اتفاقه مع تركي آل الشيخ، قرار حاسم من محمد عبده بشأن اعتزاله الفن (فيديو)

تركي آل الشيخ ومحمد
تركي آل الشيخ ومحمد عبده، فيتو

حفل محمد عبده، تطرح اليوم الثلاثاء تذاكر حفل محمد عبده ضمن فعاليات فبراير الكويت، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

 

فبراير الكويت 2025

أعلنت شركتا إيفنتكوم وروتانا عن تنظيم حفل غنائي ضخم لفنان العرب محمد عبده ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2025، وذلك في أرينا الكويت. سيتمكن عشاق فنان العرب من حضور هذا الحفل المميز عبر حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال موقع أرينا الكويت الرسمي.

ويشارك الفنان محمد عبده ضمن فعاليات فبراير الكويت 2025، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 14 فبراير بالتزامن مع عيد الحب. 

 

اعتزال الفنان محمد عبده

أكد الفنان محمد عبده، أنه لا يفكر في الاعتزال إطلاقا، مشددا على أنه لا يزال متحمسا ومشتاقا لجمهوره كما هو الحال بالنسبة لهم، وذلك في مقطع فيديو نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال عبده الملقب بفنان العرب في تصريحات له نشرت أمس الاثنين: "لا يمكنني التفكير في الاعتزال، فأنا مشتاق إليكم تمامًا كما أنتم مشتاقون لي، أنا هنا لأشارككم فرحتنا بالعودة إن شاء الله بصحة جيدة، وأتطلع إلى أن أكون معكم في ليلة سعيدة بعد فترة من الغياب والتوقف الذي مررنا به جميعًا".

كما أشار إلى الحفل المنتظر، قائلًا: "كما اتفقنا مع أبو ناصر ( رئيس هيئة الترفية المستشار تركي آل الشيخ )، سنحيي معًا حفلًا مميزًا في 31 يناير، ولقد قمنا أيضًا بفتح ليلة جديدة في أول فبراير لتلبية رغبة الذين لم يتمكنوا من حجز تذاكرهم لحفل 31 يناير."

وبذلك، يعلن محمد عبده عن عودته إلى الساحة الفنية بعد فترة توقف، معبرًا عن شوقه للقاء جمهوره والاحتفال معهم في هذه المناسبات الفنية الخاصة، التي تحمل في طياتها الكثير من الحنين والمحبة المتبادلة بينه وبين جمهوره الكبير.

كان الفنان السعودي الشهير محمد عبده أطل على محبيه مطمئنا في 24 مايو 2024 بعد أسابيع على إعلانه إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج.

وكان "أبو نورا" أعلن إصابته بسرطان البروستاتا، وخضوعه للعلاج الكيماوي أوائل شهر مايو 2024 خلال مقابلة مع برنامج تفاعلكم على العربية. 

وأشار حينها إلى أنه يخضع للعلاج في باريس.

كما أوضح لاحقا نوع الإصابة، قائلا:"كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثير من العمليات الأخرى، باخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين هاخذ الكورس الثاني".

فيما أثار إعلانه هذا ضجة واسعة بين محبيه في السعودية وخارجها، لاسيما أنه جاء مفاجئًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل محمد عبده تذاكر حفل محمد عبده موقع أرينا الكويت الرسمي فبراير الكويت 2025 عيد الحب المستشار تركي ال الشيخ سرطان البروستاتا
ads

الأكثر قراءة

باخد 4 مرات أنسولين يوميا وبكلم نفسي بالليل، داليا مصطفى تحبس دموعها بسبب إصابتها بالسكر (فيديو)

بعيون زملكاوية، ماذا قال عيد عبد الملك عن ضم الأهلي لـ بن شرقي وعلاقة معلول بصفقة تريزيجيه

أنا وأنت بعدنا ليه، مفاجأة من دور رعاية بالزقازيق بشأن بكاء فتاة أمام ڤاترينة فساتين الزفاف (فيديو)

العين بصيرة واليد قصيرة، سر تعطل مفاوضات الزمالك مع نجم إنبي

كما حدث في 100 وش، قصة تشكيل عصابي يقوده طبيب ومطلقة وميكانيكي لسرقة المنازل والسيارات بالفيوم

تبادل إطلاق النار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

بعد اقتراح استقبال الفلسطينيين، تطور جديد في اتصال روبيو بملك الأردن بشأن غزة

بها مادة خطرة لمعالجة المياه، كوكا كولا تسحب كميات كبيرة من منتجاتها وتعتذر لعملائها

منوعات

المزيد

زوجتي ومريض بحبها، رسالة مثيرة من رونالدو إلى جورجينا في عيد ميلادها

بها مادة خطرة لمعالجة المياه، كوكا كولا تسحب كميات كبيرة من منتجاتها وتعتذر لعملائها

كارثة جديدة تهز كاليفورنيا الأمريكية بعد الحرائق المدمرة

مؤرخ ألماني يدعو برلين للاعتراف بحصار لينينجراد جريمة إبادة جماعية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الاثنين 27/1/2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 27/1/2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الاثنين 27/1/2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية