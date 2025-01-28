بعد اتفاقه مع تركي آل الشيخ، قرار حاسم من محمد عبده بشأن اعتزاله الفن (فيديو)

حفل محمد عبده، تطرح اليوم الثلاثاء تذاكر حفل محمد عبده ضمن فعاليات فبراير الكويت، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

فبراير الكويت 2025

أعلنت شركتا إيفنتكوم وروتانا عن تنظيم حفل غنائي ضخم لفنان العرب محمد عبده ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2025، وذلك في أرينا الكويت. سيتمكن عشاق فنان العرب من حضور هذا الحفل المميز عبر حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال موقع أرينا الكويت الرسمي.

ويشارك الفنان محمد عبده ضمن فعاليات فبراير الكويت 2025، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 14 فبراير بالتزامن مع عيد الحب.

اعتزال الفنان محمد عبده

أكد الفنان محمد عبده، أنه لا يفكر في الاعتزال إطلاقا، مشددا على أنه لا يزال متحمسا ومشتاقا لجمهوره كما هو الحال بالنسبة لهم، وذلك في مقطع فيديو نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال عبده الملقب بفنان العرب في تصريحات له نشرت أمس الاثنين: "لا يمكنني التفكير في الاعتزال، فأنا مشتاق إليكم تمامًا كما أنتم مشتاقون لي، أنا هنا لأشارككم فرحتنا بالعودة إن شاء الله بصحة جيدة، وأتطلع إلى أن أكون معكم في ليلة سعيدة بعد فترة من الغياب والتوقف الذي مررنا به جميعًا".

كما أشار إلى الحفل المنتظر، قائلًا: "كما اتفقنا مع أبو ناصر ( رئيس هيئة الترفية المستشار تركي آل الشيخ )، سنحيي معًا حفلًا مميزًا في 31 يناير، ولقد قمنا أيضًا بفتح ليلة جديدة في أول فبراير لتلبية رغبة الذين لم يتمكنوا من حجز تذاكرهم لحفل 31 يناير."

وبذلك، يعلن محمد عبده عن عودته إلى الساحة الفنية بعد فترة توقف، معبرًا عن شوقه للقاء جمهوره والاحتفال معهم في هذه المناسبات الفنية الخاصة، التي تحمل في طياتها الكثير من الحنين والمحبة المتبادلة بينه وبين جمهوره الكبير.

كان الفنان السعودي الشهير محمد عبده أطل على محبيه مطمئنا في 24 مايو 2024 بعد أسابيع على إعلانه إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج.

وكان "أبو نورا" أعلن إصابته بسرطان البروستاتا، وخضوعه للعلاج الكيماوي أوائل شهر مايو 2024 خلال مقابلة مع برنامج تفاعلكم على العربية.

وأشار حينها إلى أنه يخضع للعلاج في باريس.

كما أوضح لاحقا نوع الإصابة، قائلا:"كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثير من العمليات الأخرى، باخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين هاخذ الكورس الثاني".

فيما أثار إعلانه هذا ضجة واسعة بين محبيه في السعودية وخارجها، لاسيما أنه جاء مفاجئًا.

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