الثلاثاء 28 يناير 2025
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شاهد، امرأة تدهس حشدا من جماهير فيلادلفيا إيجلز أثناء احتفالهم بالصعود لنهائي "سوبر بول"

السيارة، فيتو
السيارة، فيتو

دهست سيارة مسرعة تقودها امرأة، حشدا من جماهير فريق فيلادلفيا إيجلز بولاية بنسلفانيا الأمريكية،  مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل.

وكانت جماهير فيلادلفيا إيجلز لكرة القدم الأمريكية تحتفل بفوز فريقها على واشنطن كومندرز، وصعوده إلى نهائي "سوبر بول".

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر واقعة الدهس، حيث اخترقت السيارة صفوف المشاة وأسقطت العديد منهم أرضا، قبل أن تسيطر عليها الشرطة.

وقالت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية إن 8 أشخاص أصيبوا، في الحادث الذي وقع بحي سبرينج جاردن، بينما ذكرت شرطة مدينة فيلادلفيا أن الإصابات تراوحت بين الكسور والكدمات.

وأكدت الشرطة إن امرأة عمرها 26 عاما كانت تقود سيارة "مرسيدس"، هي المتورطة في الحادث، وتم احتجازها للاستجواب.

وأضافت في منشور على منصة "إكس" أن الحادث لا يبدو متعمدا، بينما لا يزال التحقيق مستمرا.

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امراة فيلادلفيا يلادلفيا إيغلز بنسلفانيا الامريكية واشنطن كومندرز

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