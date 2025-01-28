شاهد، امرأة تدهس حشدا من جماهير فيلادلفيا إيجلز أثناء احتفالهم بالصعود لنهائي "سوبر بول"

دهست سيارة مسرعة تقودها امرأة، حشدا من جماهير فريق فيلادلفيا إيجلز بولاية بنسلفانيا الأمريكية، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل.

وكانت جماهير فيلادلفيا إيجلز لكرة القدم الأمريكية تحتفل بفوز فريقها على واشنطن كومندرز، وصعوده إلى نهائي "سوبر بول".

A car drove into a crowd of people leaving the Philadelphia Eagles playoff game.



Three people sustained non life-threatening injuries ⬇️ https://t.co/OdJytWzy5q pic.twitter.com/gjHYduKB8H January 27, 2025

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر واقعة الدهس، حيث اخترقت السيارة صفوف المشاة وأسقطت العديد منهم أرضا، قبل أن تسيطر عليها الشرطة.

وقالت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية إن 8 أشخاص أصيبوا، في الحادث الذي وقع بحي سبرينج جاردن، بينما ذكرت شرطة مدينة فيلادلفيا أن الإصابات تراوحت بين الكسور والكدمات.

وأكدت الشرطة إن امرأة عمرها 26 عاما كانت تقود سيارة "مرسيدس"، هي المتورطة في الحادث، وتم احتجازها للاستجواب.

وأضافت في منشور على منصة "إكس" أن الحادث لا يبدو متعمدا، بينما لا يزال التحقيق مستمرا.

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