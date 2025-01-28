الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

القمر راح، الفنانة دنيا عبد العزيز تنعى حسن مظهر بكلمات وصور مؤثرة

دنيا عبد العزيز وحسن
دنيا عبد العزيز وحسن مظهر، فيتو

نعت الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان حسن مصطفى مظهر، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 45 عاما.

وفاة الفنان حسن مظهر

وقالت دنيا عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "إنا لله وإنا اليه راجعون، حسن مظهر في ذمة الله، أخويا الصغير ابو علي القمر راح، الله يرحمك يا حبيبي".

كما نشرت الفنانة دنيا صورتين من مشاهد جمعت بينها وبين حسن مظهر من فيلم “الجراج”.

وكان ابنة خال الفنان حسن مظهر، أعلن مساء أمس الإثنين على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وفاة الفنان حسن مظهر وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض ابن عمتى  حسن مصطفى مظهر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته".

 

الفنان حسن مظهر 
الفنان الراحل حسن مصطفى مظهر من مواليد 1980، بدأ نشاطه الفني في فى منتصف التسعينيات، حيث شارك في الجزء الرابع من مسلسل ليالى الحلمية.

 

شارك في عدد من الأفلام في السينما المصرية منها، حرب الفراولة عام 1994، الجراج عام 1995، امرأة وخمسة رجال عام 1997، القبطان عام 1997.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة دنيا عبد العزيز الفنان حسن مصطفى مظهر وفاة الفنان حسن مظهر فيلم “الجراج
ads

الأكثر قراءة

القمر راح، الفنانة دنيا عبد العزيز تنعى حسن مظهر بكلمات وصور مؤثرة

بعد خسائر الشركات الأمريكية تريليون دولار، ما هو تطبيق ديب سيك الذي أرعب ترامب

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض البرتقال والكانتلوب وارتفاع العنب المستورد

نتيجة ابتدائي جميع الصفوف الترم الأول محافظة الجيزة 2025

نجم الأهلي ينتقد صفقة أحمد رضا ويهاجم بيراميدز بعد التعادل مع الأحمر

شاهد، امرأة تدهس حشدا من جماهير فيلادلفيا إيجلز أثناء احتفالهم بالصعود لنهائي "سوبر بول"

إصابة 3 أشحاص بـ"رش خرطوش" في مشاجرة بسوهاج

بعيون زملكاوية، ماذا قال عيد عبد الملك عن ضم الأهلي لـ بن شرقي وعلاقة معلول بصفقة تريزيجيه

منوعات

المزيد

بعد خسائر الشركات الأمريكية تريليون دولار، ما هو تطبيق ديب سيك الذي أرعب ترامب

بعد أوامر ترامب، قرار من جوجل بشأن تغيير اسم خليج المكسيك من على خرائطه

زوجتي ومريض بحبها، رسالة مثيرة من رونالدو إلى جورجينا في عيد ميلادها

بها مادة خطرة لمعالجة المياه، كوكا كولا تسحب كميات كبيرة من منتجاتها وتعتذر لعملائها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الاثنين 27/1/2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 27/1/2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الاثنين 27/1/2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية