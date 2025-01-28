القمر راح، الفنانة دنيا عبد العزيز تنعى حسن مظهر بكلمات وصور مؤثرة

نعت الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان حسن مصطفى مظهر، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 45 عاما.

وفاة الفنان حسن مظهر

وقالت دنيا عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "إنا لله وإنا اليه راجعون، حسن مظهر في ذمة الله، أخويا الصغير ابو علي القمر راح، الله يرحمك يا حبيبي".

كما نشرت الفنانة دنيا صورتين من مشاهد جمعت بينها وبين حسن مظهر من فيلم “الجراج”.

وكان ابنة خال الفنان حسن مظهر، أعلن مساء أمس الإثنين على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وفاة الفنان حسن مظهر وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض ابن عمتى حسن مصطفى مظهر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته".

الفنان حسن مظهر

الفنان الراحل حسن مصطفى مظهر من مواليد 1980، بدأ نشاطه الفني في فى منتصف التسعينيات، حيث شارك في الجزء الرابع من مسلسل ليالى الحلمية.

شارك في عدد من الأفلام في السينما المصرية منها، حرب الفراولة عام 1994، الجراج عام 1995، امرأة وخمسة رجال عام 1997، القبطان عام 1997.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.