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رياضة

بعيون زملكاوية، ماذا قال عيد عبد الملك عن ضم الأهلي لـ بن شرقي وعلاقة معلول بصفقة تريزيجيه

اشرف بن شرقي، فيتو
اشرف بن شرقي، فيتو

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي،  حال ضمه في يناير.


وقال عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية:" أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد، يمتلك إمكانيات جيده، ورحل عن الزمالك في الفترة التي كان فيها مشاكل".

 

انضمام أشرف بن شرقي للأهلي 

وتابع:" أشرف بن شرقي سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي، وهو أعلى مستوى في المحترفين لعب في مصر بجانب كينو لاعب بيراميدز السابق".


وواصل: "تريزيجيه، سيكون صفقة قوية للأهلي، وقادر على اللعب لمدة 7 سنوات في الدوري المصري، وأرى أن الأهلي أعلن عن الصفقة أمس، من أجل التغطية على رحيل علي معلول".


وعن تأخر الزمالك في حسم صفقات قال:" الزمالك يسدد حاليًا مستحقات اللاعبين، وبعد ذلك سيتم حسم الصفقات، وسيكون هناك 4 صفقات في يناير، والجزائري بلعيد مرشح لتدعيم الدفاع".

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الزمالك اشرف بن شرقي الأهلي أحمد عيد عبدالملك

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