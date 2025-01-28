بعيون زملكاوية، ماذا قال عيد عبد الملك عن ضم الأهلي لـ بن شرقي وعلاقة معلول بصفقة تريزيجيه

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي، حال ضمه في يناير.



وقال عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية:" أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد، يمتلك إمكانيات جيده، ورحل عن الزمالك في الفترة التي كان فيها مشاكل".

انضمام أشرف بن شرقي للأهلي

وتابع:" أشرف بن شرقي سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي، وهو أعلى مستوى في المحترفين لعب في مصر بجانب كينو لاعب بيراميدز السابق".



وواصل: "تريزيجيه، سيكون صفقة قوية للأهلي، وقادر على اللعب لمدة 7 سنوات في الدوري المصري، وأرى أن الأهلي أعلن عن الصفقة أمس، من أجل التغطية على رحيل علي معلول".



وعن تأخر الزمالك في حسم صفقات قال:" الزمالك يسدد حاليًا مستحقات اللاعبين، وبعد ذلك سيتم حسم الصفقات، وسيكون هناك 4 صفقات في يناير، والجزائري بلعيد مرشح لتدعيم الدفاع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.