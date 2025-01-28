الثلاثاء 28 يناير 2025
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تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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طقس اليوم، واصلت الهيئة العاملة للأرصاد الجوية، تحذيراتها بشأن طقس اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

 

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، في بيان عن طقس اليوم:" يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم وقالت إن اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية على فترات متقطعة.

 

شبوة مائية

كما أشارت إلى شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالقاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

حالة البحرين

أوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج (1.5: 2 ) متر والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ( 1: 2) متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس الأربعاء 29 يناير حتى الأحد 2 فبراير 2025

وبالنسبة لطقس الأربعاء 29 يناير والخميس 30 يناير 2025 لفتت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدا الأربعاء وبعد غد الخميس يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أما طقس الجمعة 31 يناير إلى الأحد 2 فيراير 2025، يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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