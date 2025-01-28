مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، تشهد ملاعب ودوريات العالم اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 راحة من المباريات حيث يقتصر أليوم علي مباريات الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة



البنك الأهلي وبتروجت 4:00 - OnTime Sports.

سموحة وزد إف سي - 7:00 - OnTime Sports.

مواعيد مباريات كأس السوبر الكويتي

الكويت والقادسية – 6:15 مساء – على قناة Kuwait Sports HD

مواعيد مباريات دوري البطولة الإنجليزية

بورتسموث × ميلوول – 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري



اتحاد العاصمة ونادي بارادو - 09:00 - Tv6.chababia.

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