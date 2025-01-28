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محافظات

كما حدث في 100 وش، قصة تشكيل عصابي يقوده طبيب ومطلقة وميكانيكي لسرقة المنازل والسيارات بالفيوم

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تمكنت الأجهزة  الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط تشكيل عصابي تقوده مطلقة، ويضم 12 رجلًا بينهم طبيب أسنان، اقتحموا منزل بعزبة العرب التابعة لمركز الفيوم، منتحلين صفة ضباط شرطة في حملة لضبط الخارجين على القانون، واستولوا من المنزل علي مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.

 

تفاصيل حادث السرقة

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أول الفيوم، يفيد ان تشكيل عصابي اقتحم منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، في زي رجال الشرطة، زاعمين أنها حملة لضبط الخارجين على القانون، واستولوا على مبلغ 70 ألف جنيه، و100 جرام ذهب، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز الفيوم لمعرفة ملابسات الحادث، والكشف عن هوية مرتكبي الواقعة

وتبين من التحريات الأولية أن التشكيل يضم ابنة صاحب المنزل “مطلقة” ومقيمة مع أسرتها، ودفعت أعضاء التشكيل لسرقة أهلها  انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من “ميكانيكي” التي تربطها به علاقه عاطفية، وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها، فقررت الانتقام من والدها.

 

مفاجأة كبري أثناء التحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم إلقاء القبض على أفراد التشكيل بالكامل، وتفجرت مفاجأة كبرى أثناء التحقيق مع أفراد التشكيل، فقد تبين أن نشاطهم الأساسي سرقة السيارات،  وبلغت حصيلة سرقاتهم  5 سيارات "سيارة نصف نقل، و3 سيارة ملاكي، وميكروباص" لاستخدامه في تنفيذ الواقعة الأخيرة.

 

معاينة المنزل محل  السرقة لتحديد المخارج والمداخل

كما تبين أثناء التحقيقات ان المتهمين توجهوا قبل السرقة لمعاينة المنزل وأدعو بأنهم من شركة الكهرباء، وعادوا بعدها  بيومين لسرقة المنزل، وارشدوا عن المسروقات مبلغ 70 ألف جنيه و100 جرام ذهب، وأقر المتهمون بأن من خطط وأرشدهم على مكان المسروقات هي نجلة صاحب المنزل انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها الميكانيكي.

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 وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.

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