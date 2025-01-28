بعد خسائر الشركات الأمريكية تريليون دولار، ما هو تطبيق ديب سيك الذي أرعب ترامب

تطبيق “ديب سيك” الصيني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء أن إطلاق الصين للذكاء الاصطناعي DeepSeek يجب أن يكون بمنزلة جرس إنذار لصناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في فلوريدا: "إطلاق شركة صينية للذكاء الاصطناعي DeepSeek يجب أن يكون بمنزلة جرس إنذار لصناعتنا، حتى نركز على المنافسة من أجل الفوز".

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن انخفاض تكلفة الذكاء الاصطناعي وتسريع تطوره أمر إيجابي، قائلًا: "أعتقد أنه إذا كان هذا صحيحًا، فهو إيجابي".

كما تراجع سهم شركة «إنفيديا» بشكل حاد خلال تعاملات الإثنين، لتسجل أكبر خسارة يومية في القيمة السوقية داخل السوق الأمريكية.

وتراجع سهم إنفيديا 17%، وذلك في ظل المخاوف التي غذاها تطبيق «ديب سيك» الصيني في شأن مستقبل استثمارات الذكاء الاصطناعي.



ما هو تطبيق ديب سيك

تطبيق DeepSeek أنتجته شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتغلب بعد صدوره مؤخرًا على جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الغربية بما فيها التطبيق الأمريكي الأشهر Chat GPT وأصبح رقم 1 في التحميل بمتاجر التطبيقات.

لماذا أصبح رقم 1 في التحميل؟



- لا يتطلب دفع مبالغ شهرية لاستخدامه مثل التطبيقات الأخرى.

- يدعم التفكير العميق

- سريع

- يدعم لغات كثيرة بمافيها العربية

- نتائج البحث فيه دقيقة للغاية

- لا يوجد حد للاستخدام بعكس التطبيقات الأخرى

وللمقارنة فقد كلف هذا التطبيق مبلغ 5.7 مليون دولار فقط، ويعمل فيه 200 موظف فيما شركة Open Ai الأمريكية والتي تملك Chat GPT لديها 4500 موظف.

وبسبب هذا التطبيق الصيني خسرت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية اليوم 28 يناير مبلغ تجاوز التريليون دولار لوجود بديل أفضل ومجاني عند الجماهير.

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