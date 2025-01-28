أنا وأنت بعدنا ليه، مفاجأة من دور رعاية بالزقازيق بشأن بكاء فتاة أمام ڤاترينة فساتين الزفاف (فيديو)

فجرت سعيدة حسن، مسؤولة الإعلام بدار الأمل لرعاية الكبار بلا مأوى بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية مفاجأة بشأن ما أثير عن المشهد المؤثر الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية والذي يظهر فتاة تبكي أمام واجهة أحد المحال التي تعرض فساتين الزفاف وما تردد من أقاويل حول أن الفتاة تعرضت لصدمة عصبية بعد وفاة خطيبها في حادث أليم.

وقالت مسؤولة الإعلام بدار الأمل لرعاية الكبار بلا مأوى، إن الفتاة تدعى فاطمة وليس ابتسام ولم تكن مرتبطة عاطفيًّا أو مخطوبة من قبل كما يتردد في وسائل الإعلام، مضيفة أن الفتاة تم العثور عليها بشوارع مدينة المستقبل بمحافظة الاسماعيلية بعد وصول استغاثات من بعض المواطنين وجرى إنقاذها من قبل فريق دارالأمل بعد تعرضها لعدة محاولات للاغتصاب- بحسب الاهالي وتم اقتيادها للداربمدينة الزقازيق.

وتابعت أن الفتاة وصلت الدار وهي غير مدركة لما يحدث حولها وكانت مصابة بجروح وتم إخضاعها للعلاج ومكثت فترة كبيرة قبل تسليمها في شهر رمضان الماضي لأقاربها نظرًا لوفاة والدها ورفض الجهات المختصة تسليم جثمان والدها بعد وفاته بأحد المستشفيات إلا للأقارب من الدرجة الأولى وتم تحرير محضراستلام لهم بمركز شرطة الزقازيق قائلة: "ربنا يشفيك يارب يافاطمة".

فتاة تبكي أمام واجهة أحد المحلات التجارية التي تعرض فساتين الزفاف بمدينة الزقازيق يتصدر منصات التواصل الاجتماعي

وتصدر مشهد فتاة تبكي أمام واجهة أحد المحلات التجارية التي تعرض فساتين الزفاف الكائنة بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إذ تسمرت الفتاة أمام الفستان الأبيض واخذت تردد بعض كلمات اغنية "أنا وأنت بعدنا ليه".. تعبر عن حزنها إثر فراقها خطيبها بحد قول نشطاء السوشيال ميديا في مشهد لفت انتباه أحد المارة الذي التقط لها مقطع فيديو انتشر علي نطاق واسع وابكى الجميع.

التضامن: 39 ألف مسن في دور الرعاية بالمحافظات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من 168 دار مسنين بلغ لما يقرب من 4739 من المسنات والمسنين موزعين على 22 محافظة، كما بلغ عدد المستفيدين من 190 نادي مسنين إجمالي 39 ألف مسنة ومسن.

إعفاء المسنين من مصروفات المواصلات العامة

وأضافت التضامن في تقرير لها أنه تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.

حقوق المسنين في القانون

وحسب قانون المسنين، تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

الفتاة اثناء تواجدها في الدار،فيتو

وفي السياق ذاته أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة "العمر الذهبي" لكبار السن، حيث شهدت محافظة دمياط تدشين المرحلة الأولى للمبادرة بمشاركة 200 مسن من دور وأندية المسنين بمحافظات دمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية.

الفتاة اثناء تواجدها في الدار، فيتو

مبادرة العمر الذهبى لكبار السن

وتأتي مبادرة العمر الذهبي لكبار السن فى إطار تحسين سياسات رعاية كبار السن التى تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعى عبر تعزيز قدرتها المؤسسية، حيث شهد كبار السن اهتمامًا متزايدًا من الدولة، وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن إضافة إلى أن الوزارة تقوم بضمان حقوق المسنين، صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، من خلال معاش كرامة، وتقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن.

فتاة تبكي أمام واجهة أحد المحلات التجارية التي تعرض فساتين الزفاف بمدينة الزقازيق يتصدر منصات التواصل الاجتماعي،فيتو

أهداف مبادرة العمر الذهبي لكبار السن

وتهدف مبادرة " العمر الذهبي" إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.

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