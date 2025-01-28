باخد 4 مرات أنسولين يوميا وبكلم نفسي بالليل، داليا مصطفى تحبس دموعها بسبب إصابتها بالسكر (فيديو)

داليا مصطفى، حبست الفنانة داليا مصطفى، دموعها على الهواء، مؤكدة: أن الخذلان سبب رئيسي في إصابتها بمرض السكر.

طلب عمرو الليثي من داليا مصطفى

وطالب الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، الفنانة داليا مصطفى بالهدوء وعدم الانفعال حفاظا على صحتها.

روتين يومي تتبعه داليا مصطفى بعد إصابتها بالسكر

وعقبت داليا مصطفى:"أنا بقيت هادية أكتر من الأول وبعمل حاجة مهمة جدا بالليل بكلم نفسي قبل ما أروح في النوم، بطبطب على نفسي".

وتابعت: "أنا بحب أطبطب على نفسي وفجأة بحس براحة، واتعودت على كده، أنا باخد أنسولين 4 مرات يوميًّا لأن السكر عندي مرتفع".



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