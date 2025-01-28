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زوجتي ومريض بحبها، رسالة مثيرة من رونالدو إلى جورجينا في عيد ميلادها

رونالدو وجورجينا،
رونالدو وجورجينا، فيتو

برسالة عاطفية مثيرة هنأ كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، صديقته جورجينا رودريجيز بعيد ميلادها.

واحتفلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز التي ترتبط عاطفيًا بـرونالدو منذ عام 2016، حين كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد، أمس الإثنين، بعيد ميلادها الـ31.

 

رسالة غريبة من رونالدو إلى جورجينا

وكتب كريستيانو عبر حسابه على منصة "إنستجرام": "إلى الأم، والشريكة، والصديقة، وزوجتي عيد ميلاد سعيد يا حبي".

وقال رونالدو عن جورجينا "أصابتني عدوى حبها"، وأضاف بجانب رسالته رمزًا تعبيريًّا على شكل قلب.

وأعادت جورجينا نشر رسالة كريستيانو عبر حسابها، كما نشرت صورا للهدايا التي تلقتها من أحبائها.

ومن بين الهدايا باقة من الورود على شكل قلب، وحقيبة هدايا وردية اللون من "لافيرن"، ولم يتضح ما إذا كانت هذه الهدايا من رونالدو.

ورغم أن رونالدو وجورجينا لم يعقدا قرانهما علنًا، فإن النجم البرتغالي أشار إليها عدة مرات باعتبارها "زوجته".

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كريستيانو رونالدو النصر السعودي جورجينا رودريجيز
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