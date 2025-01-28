زوجتي ومريض بحبها، رسالة مثيرة من رونالدو إلى جورجينا في عيد ميلادها

برسالة عاطفية مثيرة هنأ كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، صديقته جورجينا رودريجيز بعيد ميلادها.

واحتفلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز التي ترتبط عاطفيًا بـرونالدو منذ عام 2016، حين كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد، أمس الإثنين، بعيد ميلادها الـ31.

رسالة غريبة من رونالدو إلى جورجينا

وكتب كريستيانو عبر حسابه على منصة "إنستجرام": "إلى الأم، والشريكة، والصديقة، وزوجتي عيد ميلاد سعيد يا حبي".

وقال رونالدو عن جورجينا "أصابتني عدوى حبها"، وأضاف بجانب رسالته رمزًا تعبيريًّا على شكل قلب.

وأعادت جورجينا نشر رسالة كريستيانو عبر حسابها، كما نشرت صورا للهدايا التي تلقتها من أحبائها.

ومن بين الهدايا باقة من الورود على شكل قلب، وحقيبة هدايا وردية اللون من "لافيرن"، ولم يتضح ما إذا كانت هذه الهدايا من رونالدو.

ورغم أن رونالدو وجورجينا لم يعقدا قرانهما علنًا، فإن النجم البرتغالي أشار إليها عدة مرات باعتبارها "زوجته".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.