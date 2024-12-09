أخبار مصر: 33 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج، ارتفاع أسعار الذهب، تنبيه عاجل لمديري مدارس الثانوية، رئيس الحكومة يكشف مصير الجيش السوري
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
وزير العمل: وفرنا 9 آلاف وظيفة بالضبعة ونهتم بالتشغيل داخل مصر
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تمتلك موقعًا إلكترونيًّا وهناك محاولات لتوفير فرص عمل من خلاله، لضمان المصداقية أمام الشركات، مضيفا أن هذا التوجه أسهم في طلب صربيا عمالة مصرية للعمل لديها، مشددًا على أن وزارة العمل بدأت تتلقى طلبات من دول مختلفة للحصول على العمالة المصرية بعد إجراء عدد من الاختبارات.
ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب، الإثنين، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع بحثًا عن دلائل حول توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
التابلت إجباري، تنبيه عاجل لمديري مدارس الثانوية العامة
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهمًّا وعاجلًا لمديري مدارس الثانوية العامة بشأن تسليم تابلت الصف الأول الثانوي.
رئيس الحكومة يكشف مصير الجيش السوري ومخطط بشار قبل مغادرة دمشق
كشف رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، بعض الأسرار الجديدة التى حاطت بالساعات الأخيرة قبل مغادرة الرئيس بشار الأسد، سوريا وسيطرة العناصر المسلحة على مقاليد السلطة فيها.
اليوم، برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في النرويج
يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
تفاوت أسعار النفط مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
تفاوتت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، بعد أن طغى تأثير تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على مخاوف ناجمة عن ضعف الطلب في الصين.
منير فخري عبد النور: 33 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج نهاية العام (فيديو)
قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، إنه يجب على الدولة دفع الاستثمار المحلي إلى الأمام لدعم الاقتصاد في ظل صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية نظرا لظروف المنطقة.
اليوم، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول سوريا
يعقد مجلس الأمن الدولي، عصر الإثنين، بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.
بسبب الميكروباص المنكوب، قرار عاجل بشأن موقف ديروط أسيوط والتنفيذ اليوم
قررت إدارة مواقف أسيوط بالاتفاق مع مجلس مدينة ديروط نقل موقف ديروط - أسيوط إلى أسفل التندات الموجودة بموقف الغروب وذلك عقب وقوع الحادث المأساوي للسيارة المنكوبة التي سقطت في ترعة الإبراهيمية.
بايدن: سقوط نظام بشار الأسد من أعمال العدالة
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سقوط نظام بشار الأسد بأنه "عمل أساسي من أعمال العدالة".
مبلغ ضخم، الأهلي يكشف قيمة رواتب الأجانب الشهرية
أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن هناك إقبالا من الجالية المصرية في قطر، على الانضمام للعضويات الجديدة.
غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة مد تلقي طلبات حجز برامج الحج
أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أنه لا نية على الإطلاق لتغيير التوقيتات الخاصة بإجراءات الحج السياحي والتي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار وتعمل طبقا لها كافة الشركات المنظمة للحج السياحي.
رضا بهلوي: انهيار نظام الأسد ضربة قاضية لإيران ومحور المقاومة
اعتبر ولي عهد إيران السابق، نجل شاه البلاد الراحل، رضا بهلوي، أن "انهيار نظام الأسد القاتل يشكل ضربة مدمرة للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة المزعوم".
إصابة 5 أشخاص في حريق بأحد فروع بنك شهير بالقاهرة
تمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق شب بفرع أحد البنوك الشهيرة تحت التشطيب داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة بدائرة قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة.
غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة درعا جنوب سوريا (فيديو)
أفادت مصادر سورية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مدينة درعا جنوب سوريا، فجر اليوم الإثنين.
في ذكرى رحيله، يحيى حقي سيد الحكاية الذي صنع من البساطة أعظم الفنون
في مثل هذا اليوم من عام 1992، انطفأ القنديل الذي أضاء الأدب المصري، رحل يحيى حقي، أحد أعظم كتّاب القرن العشرين وأعمقهم أثرًا في وجدان الثقافة العربية، والأديب الفريد الذي استطاع أن يجمع بين البساطة الإنسانية والعمق الفلسفي؛ ليصبح رمزًا خالصًا للأصالة والتجديد.
الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أغلق شبكة دولية، من مراكز الاتصال في روسيا، كانت تعمل لصالح وزير الدفاع الجورجي السابق، مؤسس "مجموعة ميلتون"، (ديفيد) كيزيراشفيلي.
ترامب يعين محاميته ذات الأصول العربية مستشارة للرئيس
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الأحد اختيار ألينا حبة وهي واحدة من فريق محاميه في قضية "أموال الصمت" في نيويورك لتكون مستشارة للرئيس.
اليوم، مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي بدأ المجلس فى مناقشته فى جلسة أمس الأحد.
هيئة البث: إسرائيل تدرس شن هجوم كبير ضد الحوثيين
كشف مسئول إسرائيلي كبير أن الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم كبير يستهدف جماعة الحوثي، بعد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه إسرائيل في اليومين الماضيين، حسبما نقلت هيئة البث، أمس الأحد.
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