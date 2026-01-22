الخميس 22 يناير 2026
بحضور وزير الرياضة، اتحاد الكرة يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لأبو ريدة وحسام حسن

يعقد اتحاد الكرة مؤتمرًا صحفيًّا لهاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمقر الجبلاية بمشروع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ويأتي المؤتمر للحديث عن برنامج استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يوليو المقبلين.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم 2026 أسفرت عن وقوع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن منتخبات المجموعة السابعة التي تضم كلًّا من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وفي سياق آخر كان منتخب مصر قد أنهى مشواره في المركز الرابع عقب الهزيمة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ منتخب مصر مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2025 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ضمت كلًّا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (1-0)، وتعادل مع أنجولا (0-0).

وفي ثمن النهائي، تجاوز منتخب مصر نظيره بنين بنتيجة 3-1 بعد مباراة امتدت للأشواط الإضافية، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا على كوت ديفوار (3-2) في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، خسر منتخب مصر أمام السنغال بنتيجة (1-0).

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

