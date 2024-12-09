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أخبار مصر

اليوم، برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في النرويج

لحظة وصول الرئيس
لحظة وصول الرئيس السيسي النرويج، فيتو

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

الرئيس السيسي يلتقي قادة النرويج

ويبدأ الرئيس السيسي اليوم الإثنين نشاطه الرسمي في النرويج  بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي، حيث يكون في استقباله رئيس الوزراء النرويجي ويعقد الجانبان لقاء ثنائيا ثم يشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين ثم يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين ويقيم رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

كما يتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى القصر الملكي للقاء ملك النرويج هارولد الخامس، بحضور ولي العهد النرويجي ويقام للرئيس السيسي استقبال رسمي.

كما يتوجه الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي حيث يكون في استقباله رئيس البرلمان النرويجي مسعود قره خاني ويجري الرئيس السيسي مقابلة مع رئيس البرلمان كما يوقع الرئيس السيسي في سجل تشريفات البرلمان ويلتقي الرئيس السيسي أيضًا مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان النرويجي.

السيسي يلتقي كبار مسئولي الشركات النرويجية

كما يشارك الرئيس السيسي مساء اليوم في عشاء عمل مع كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية حيث يلقي الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية.
 

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