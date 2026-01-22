بعد عودته إلى ليفربول، ماذا قدم محمد صلاح أمام مارسيليا بدوري الأبطال؟

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، عاد محمد صلاح مجددا للمشاركة بقميص ليفربول الإنجليزي، بعد ختام مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة.

وشارك محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول أمام مارسيليا في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

ولعب محمد صلاح أساسيًّا في مباراة فريقه واستكمل المواجهة حتى صافرة النهاية.

وفي ما يلي أرقام محمد صلاح خلال مواجهة ليفربول ومارسيليا:

عدد الدقائق: 90 دقيقة

تسديدات على المرمى: 2

دقة التمريرات: 81%

أهدر فرصة محققة

تقييم المشاركة: 6.4

ليفربول يحقق فوزًا هامًّا أمام مارسيليا

وحقق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، عن طريق اللاعب دومينيك سوبوسلاي، بعد ركلة حرة نفذها بطريقة مميزة ليطلق تسديدة أرضية مستغلًا ارتفاع الحائط البشري لتمر وتسكن الشباك، وينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب جيرونيمو رولي، في حين سجل كودي جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

